Hotelli täyttyi savulla Kalajoen hiekkasärkillä, asiakkaat evakuoitiin

Rinne Isis-leirillä olevista suomalaisista Ylen tentissä: Suomen kansalainen on oikeutettu palaamaan

Hallitusneuvotteluja vetävän SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan Suomen kansalainen on oikeutettu palaamaan riippumatta siitä, mitä ulkomailla on tapahtunut. Rinne otti torstaina Ylen vaalitentissä kantaa Ylen uutiseen, jonka mukaan Koillis-Syyriassa sijaitsevalla Al-Holin Isis-leirillä on 44 suomalaista, 11 naista ja heidän 33 lastaan. Lue lisää