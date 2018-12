Hotelli Iso-Syöte siirsi respansa mökkiin – tulipalo tuhosi allasosaston ja ravintolan, mutta matkailutoiminta jatkuu

Hei ahdistunut, et ole jouluangstissasi yksin! Tämän jutun kirjoittaja lohduttaa, että kolmen päivän päästä se on ohi

Jos rakastat joulua, älä lue tätä. Toivotan sinulle ihania juhlapyhiä ja lämmintä mieltä. Jos taas et ole niin sanotusti jouluihminen, tämä kirjoitus on sinulle. Sinä et ole jouluangstissasi yksin! Lue lisää