Hoivakoteja valvoo koko maassa vain runsas 20 ihmistä, kun valvottavana on yli 1 500 kohdetta – Länsi-Suomen avin johtaja: muistuttaa palokunnan toimintaa

Vanhusten ja vammaisten hoidon valvontaan saadaan hallituksen myöntämällä lisärahalla keskimäärin yksi uusi valvoja jokaisen aluehallintovirastoon (avi). Valvirassa sosiaalityön valvontaa voidaan tehostaa kolmella henkilöllä.

Tämä selviää Lännen Median manner-Suomen kuuden avin johtajille tekemästä kyselystä.

Hallitus myönsi vanhusten ja vammaisten valvontaan ja ohjaukseen lisätalousarviossa 720 000 euroa. Rahat menevät manner-Suomen kuudelle aville, Valviralle ja sosiaali- ja terveysministeriölle.

Pohjois-Suomen avin johtajan Hanna Toiviaisen mukaan heidän alueella on tällä hetkellä vanhusten ja vammaisten palvelujen valvontaan käytettävissä 2,7 henkilötyövuotta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että alueella ei ole vammaispalveluihin vakituista resurssia, vaan valvontaa on tehty itse kanavoidulla lisämäärärahalla.

–Tällainen lisäresurssi mahdollistaa vakinaisen työntekijän rekrytoinnin tämän kevään aikana, Toiviainen sanoo.

Hoivakodeissa tehtävät tarkastukset työllistävät nyt.

–Jokunen viikko on ollut jo sellaisia, että joka toinen päivä mennään yllätystarkastukselle. Nämä tarkastukset ovat nyt ykkösenä tehtävälistalla.

Palokunnan toimintaa

Kyselyssä selviää, ettei hoiva-alan ongelmia saada pelkällä valvonnalla ratkaistua. Johtajat painottava lähes yksissä tuumin hoivakotitoimijoiden ennakollisen ohjauksen ja omavalvonnan tärkeyttä.

Tällä hetkellä asia ei ole kuitenkaan näin. Länsi- ja Sisä-Suomen avin ylijohtajan Marko Pukkisen mukaan heidän toiminta muistuttaa nyt hyvin paljon palokunnan toimintaa.

–Toivon, että toiminnan suunta olisi jatkossa se, että ehdimme tekemään tarkastuksia ennen kuin liekit lyövät, kiteyttää Pukkinen.

Suomessa on Pukkisen mukaan lähes 1 600 hoiva-alan valvonnan kohdetta ja aluehallintovirastoilla on 20 henkilötyövuotta niiden valvontaan. Esimerkiksi Lapin avin laajalla alueella on tällä hetkellä vain noin 1,2 henkilötyövuotta käytettävissä vanhustenhuollon valvontaan.

–Vaikka avin työntekijät tuplattaisiin, pelkästään sillä ei saada vanhusten- ja vammaistenhoidon asioita kuntoon, Pukkinen muistuttaa.

Yli puolet avien ylijohtajista korostaa myös arvojen ja asenteiden muutoksen tärkeyttä.

–Ovatko meidän arvot menneet aivan hapelikkoon? Minusta tuntuu, että vanhusten-, vammaisten- ja lastenhoidossa on menty viime vuodet raha edellä, Itä-Suomen avin ylijohtaja Sirkka Jakonen sanoo.

Lisäraha tulee tarpeeseen

Lisäresursseilla Valviran sosiaalivalvontaan voidaan ottaa kolme henkilöä lisää. Lisäys käytetään etenkin ikäihmisten ympärivuorokautisen hoivan ja kotiin vietävien palvelujen valvontaan.

–Tämä on varsin merkittävä lisäys sosiaalihuollon valvonnan resursseihin, ja se tulee tosi tarpeeseen. Epäkohtailmoituksia, kanteluja ja yhteydenottoja on tullut valtavasti liittyen ikäihmisten hoivapalveluihin, kommentoi Valviran ylijohtaja Markus Henriksson lisäbudjetin vanhusten palvelujen valvontaan lupaamaa kokonaissummaa.

Henrikssonin mukaan Valvirassa vanhusten ja vammaisten palvelujen valvonnassa työskentelee tällä hetkellä yhteensä 8–9 virkamiestä, joista yksi on vanhustenpalvelujen erityisasiantuntija.

Nyt kun vanhusten hoivan ongelmat ovat ajankohtaisia, käytännössä lähes koko ryhmä on kiinni niissä.

Henriksson korostaa, että valvontatyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.

–Tarkastuksia ja muita selvittelyjä lisätään.

Fakta: Valvonnan työnjako

Aluehallintovirastot valvovat oman alueensa kuntien palvelujen järjestämistä sekä muiden julkisten ja yksityisten palveluntuottajien toimintaa.

Valvira käsittelee valvonta-asian silloin, kun kyseessä on koko maata tai useampaa aluetta koskeva asia tai on olemassa omaisen epäily mahdollisesta hoitovirheestä, joka olisi aiheuttanut henkilön kuoleman.

Valvira antaa myös hoidon asianmukaisuudesta lausuntoja poliisille, kun oikeuslääketieteellisissä kuolemansyynselvityksissä tulee esiin mahdolliseen hoitovirheeseen viittaavia seikkoja.

Eduskunnan oikeuskansleri ja oikeusasiamies ovat ylimpiä laillisuusvalvojia.

Oikeusasiamiehen toimenkuvaan kuuluu vanhuspalveluasioissa myös valvonnan valvonta eli ovatko kunnat, aluehallintovirastot ja Valvira huolehtineet niiden vastuulle kuuluvasta valvonnasta.