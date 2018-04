Historiallinen oikeudenkäynti alkoi vankilassa – terroristisista murhista syytetty puukottaja ei peittänyt kasvojaan

TURKU

Puukotusoikeudenkäynti pidetään Saramäen vankilassa Turussa.

Kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä syytetty Abderrahman Bouanane ei peittänyt kasvojaan Saramäen vankilassa Turussa tänään käynnistyneen oikeudenkäynnin alussa. Tyynen oloisena paikallaan istunut Bouanane on pukeutunut vankilan punaharmaaseen asuun istunnon ajaksi. Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi kuvaajille muutaman minuutin aikaa kuvata marokkolaista syytettyä ennen kuin istunto varsinaisesti pääsi alkamaan.

Juttua käsitellään turvallisuussyistä Turun vankilassa, jonka turvajärjestelyjä pidetään Suomen huippuna. Bouanane on istunut tähän asti samassa vankilassa tutkintavankina.

Tapahtumien kulku Turun keskustassa elokuisena perjantaina on selvä. Marokkolainen Bouanane on myöntänyt puukottaneensa hengiltä kaksi henkilöä ja haavoittaneensa kahdeksaa. Uhrit valikoituivat Bouananen mukaan sattumalta.

Oikeudenkäynnissä on kyse siitä, tulkitaanko henkirikokset murhiksi ja niiden yrityksiksi vai rangaistuksiltaan lievemmiksi tapoiksi ja niiden yrityksiksi. Syytetylle elinkautista vankeusrangaistusta vaativa syyttäjä pitää tekoja terroristisina murhina ja niiden yrityksinä. Puolustus puolestaan lähtee siitä, että teot olivat ensisijaisesti tappoja ja niiden yrityksiä. Puolustuksen mukaan ei ole selvää, että Bouananelle olisi ollut terroristista tarkoitusta, vaikka tämä on itse esitutkinnassa katsonut, että osa hänen teoistaan täyttää terrorismirikosten tunnusmerkistön. Bouanane on myös kertonut mieltäneensä itsensä Isis-terroristijärjestön soturiksi, joka halusi teoillaan kostaa muun muassa Syyrian Raqqaan kohdistuneet pommitukset. Raqqa on ollut Isisille merkittävä tukikohta. Terrorimotiivia tukevat myös Bouananen julkaisemat manifestit, joista toinen oli kirjoitettu julistus ja toinen sosiaalisen median Telegram-palveluun ladattu video.

Bouananen asianajajan Kaarle Gummerus kertoi kuitenkin kolme viikkoa sitten pidetyssä valmisteluistunnossa, että hän haluaa nimenomaan oikeuden linjaavan sen, pitääkö Bouananen toiminta tulkita terrorismiksi, joka on ollut omiaan tuottamaan vakavaa haittaa valtiolle tai pelkoa väestölle ja onko puukottaja nimenomaisesti pyrkinyt tähän.

Varmaa jutussa on toistaiseksi vain se, että jos Bouanane todetaan syylliseksi, hänelle voidaan tuomita vankeusrangaistus, koska hänet on mielentilatutkimuksessa todettu syyntakeiseksi. Jos tuomio tulee murhista ja niiden yrityksistä, seurauksena on elinkautinen vankeusrangaistus riippumatta siitä, pitääkö oikeus tekoja terrorismina. Jos kyse on tapoista ja niiden yrityksistä, rangaistus mitataan vuositasolla.