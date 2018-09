Historiakirja kertoo Vanhasen pyrkimyksestä Metsäteollisuus ry:n johtoon – riittävän moni peukku ei noussut

Järkyttävä rikossuunnitelma paljastui – perheenäidin epäillään valmistelleen pienen lapsensa ja miehensä surmaamista polttamalla perheen kodin

Perheenäidin epäillään suunnitelleen ja valmistelleen aviomiehensä ja alle 6-vuotiaan lapsensa surmaamista monen kuukauden ajan. Esitutkinnan perusteella rikoksesta epäillyn tarkoituksena on ollut surmata läheisensä sytyttämällä tulipalo perheen yhteisessä kodissa. Joensuun poliisi on suorittanut loppukesän ja alkusyksyn aikana esitutkintaa tapauksessa. Perheen yhteinen koti on Pohjois-Karjalassa haja-asutusalueella. Poliisi ei kerro tarkkaa tapahtumapaikkaa asianosaisten henkilöllisyyden suojelemiseksi. Lue lisää