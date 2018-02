Hilkka Ahteen työsyrjintäjuttu KKO:ssa: "Tällä asialla on suurempaa yhteiskunnallista merkitystä"

Uudistunut ammattikoulu ei välttämättä ole oikea tie omasta polustaan epävarmalle nuorelle

Peruskoulunsa päättävät nuoret tekevät tulevina viikkoina valintoja seuraavista opiskelupaikoistaan, ja valinnoissa kavereilla on huomattava rooli. Yliopistonlehtori Anne-Mari Souto Itä-Suomen yliopistosta pohtii, että tämä on kuitenkin osaltaan unohdettu koulutusuudistuksia tehdessä. Nuoruuden tukeminen on jäänyt vähemmälle huomiolle, kun koulutusta on kehitetty työelämän ja aikuisten tarpeet edellä. Lue lisää