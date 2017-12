"Hieno hetki panimoille, että saadaan vahvempia juomia kauppoihin" – Sinebrychoffin panimolta lähtee huomenna normaalia enemmän juomia matkaan

Itä-Suomessa yhä yli 11 000 sähkötöntä taloutta – tilanne voi jatkua vuodenvaihteen yli

Itä-Suomen sähkökatkojen korjaustyöt etenevät tuskaisen hitaasti. Pohjois-Karjalan Sähköstä kerrotaan, että tykkylumi on pysynyt sitkeästi puissa kiinni. Plussan puolella pysynyt sää on lisännyt lumen painoa, ja lisää oksia ja runkoja on taipunut sähköjohdoille. Lue lisää