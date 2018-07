Herkku-heinäkuu: Näin syöt Helsingissä kuin kuningas – Esittelyssä kaikki viisi Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa ja legendaarinen Palace

Ei pukupakkoa! Helsingin tähtiravintolat yllättävät rentoudellaan. Kaikki viisi Michelin-tähdellä palkittua ravintolaa pyrkivät eroon jäykästä imagosta. Ruokaturisteja houkutellaan Helsinkiin laadukkailla menuilla ja mutkattomalla palvelulla.

Ask luottaa luomuun

Keittiömestari: Filip Langhoff , sommelier Linda Stenman-Langhoff .

Kenelle: Vastuulliselle kuluttajalle, luomun ja kasvisten ystäville. Pienille seurueille. Myös lapset ovat tervetulleita.

Ideologia: "Maku tulee ensimmäisenä, mutta luomu antaa meille raamin, josta etsimme parhaat tuotteet. Meillä on illassa vain yksi kattaus. Ideana on, että täällä voi istua rauhassa nauttimassa koko illan kokemuksesta. Kiireiselle tämä ei ole oikea paikka."

Ruoka:Kaikki on luomua, lukuunottamatta liivatetta ja siirappia. Pääosassa ovat vihannekset, joiden varaan pitkä menu rakentuu. Liha on sivuroolissa, enemmänkin mausteena. Maistelumenu vaihtuu jatkuvasti raaka-aineiden sesongin mukaan. Alle 12-vuotiaille on tarjolla puolikkaita annoksia.

Ilmapiiri: Intiimi katutason ravintola Kruununhaassa, ainoastaan 26 paikkaa. Beige-harmaa sisustus pinnatuoleineen on tyyliltään 50-lukulainen. Seinillä on vaihtuva taidenäyttely. Pöytäliinat ovat kierrätysmateriaalia. Osa posliiniastioista on antiikkia, osa on tehty ylijäämäsavesta.

Hintataso: 16–20 annoksen maistelumenu 119 euroa. Viinipaketti 90 euroa, alkoholittomilla juomilla 55 euroa.

Erityistä: Ask on omistajapariskuntansa näköinen perheravintola. Molemmat ovat työskennelleet aiemmin Michelin-ravintoloissa ulkomailla ja Suomessa. Luomuajattelu on viety ruoasta ja viineistä pitkälle aina tekstiileihin ja puhdistusaineisiin saakka. "Emme tarjoile asiakkaillemme mitään, mitä emme tarjoaisi kotona lapsillemme."

Keittiömestarin lempipaikka Helsingin ulkopuolella: Luomuravintola Meat District Porvoossa, Kaskis Turussa

Ora ei piperrä

Keittiömestari: Sasu Laukkonen .

Kenelle: Pariskunnille, nuorille aikuisille ja pienille 2–6 hengen seurueille, jotka arvostavat hyvän ruoan lisäksi välitöntä tunnelmaa.

Ideologia: "Tavoitteenamme oli tehdä hyvä kortteliravintola, jossa on mukava käydä töissä. Emme pidä itseämme fine dining -ravintolana, rentous on kaikkein tärkeintä. Me kaikki olemme joskus syöneet ravintolassa, jossa joutuu pelkäämään haarukan tippumista. Sellainen jännitys estää nauttimista. Täällä me kokitkin voimme olla omia itsejämme."

Ruoka: Tarjolla on kuuden ruokalajin menuita. Päälinjana on yksinkertaisuus, luomu ja lähiruoka, joka näkyy muun muassa siten, että tarjolla on lohen sijaan vaikkapa särkeä tai hauenmätiä. Kasvikset tulevat pitkälti Helsingistä.

Ilmapiiri: 23 paikkaa on saatu mahtumaan pieneen tilaan siten, että välimatka naapuripöytiin on lähes olematon. Ei pöytäliinoja. Keittiön touhuja voi seurata salista avoimen oven kautta ja ulkona terassilta ikkunan läpi. Sijaitsee Eirassa kolmen kilometrin päässä päärautatieasemalta.

Hintataso: Ora on Suomen tähtiravintoloista edullisemmasta päästä. Kuuden ruokalajin menu 85 euroa.

Erityistä: Michelin-tähti tuli Oran edeltäjälle Chef & Sommerlierille yllätyksenä, Laukkosen sanoin: Päin pläsiä. "Olimme laskeneet olevamme sen ulkopuolella, koska olemme niin erilaisia. Päätimme, ettemme muuta tähden takia mitään, emme hintojakaan. Olemme mukana myös Japani-oppaassa, mikä tuo meille japanilaisia turisteja."

Keittiömestarin lempipaikka Helsingin ulkopuolella: Kaskis, Mami, Ludu ja Smör Turussa, Bertha ja C Tampereella, Tertin kartano Mikkelissä.

Demo pitää rentoudesta

Keittiömestari: Tommi Tuominen

Kenelle: Nuorille aikuisille, seurueille, kaveriporukoille. Tähtipaikkojen ensikertalaisille. Myös lapsille "niin kauan kuin pysyvät aisoissa".

Ideologia: "Halusin tehdä ruokapaikan, jossa itse haluaisin käydä syömässä. Matalan kynnyksen paikan, jossa on tarjolla huippuviinejä ja huippuruokaa rennosti tarjoiltuna kotoisassa miljöössä. Se on usein iloinen yllätys asiakkaille, etteivät meillä tarjoilijat seiso koko ajan selän takana asennossa."

Ruoka: Jatkuvasti vaihtuvat 4–7 ruokalajin menut ovat kekseliästä fine-diningia. Mahdollisuuksien mukaan luomua, mutta raaka-aineen laatu painaa vaakakupissa enemmän.

Ilmapiiri: Persoonallinen ravintola Punavuoressa, 45 paikkaa. Valkoiset pöytäliinat, puna-ruskea sisustus. Penkit ja tyynyt tekevät ilmapiiristä olohuonemaisen. Huomaamaton sisäänkäynti. Tarjoilijat intoutuvat helposti rupattelemaan asiakkaiden kanssa.

Hintataso: Edullisemmasta päästä. Tarjolla on monta eri hintavaihtoehtoa lähtien neljän ruokalajin 62 eurosta seitsemän ruokalajin 102 euron hintaiseen menuun. Viinipaketit 48–93 euroa.

Erityistä: Vuonna 2003 avattu Demo on Suomen tämänhetkisistä Michelin-ravintoloista vanhin. Se sai tähden ensimmäisen kerran jo 2007 ja on sen jälkeen lunastanut sen joka vuosi. Ravintolan keittiö paloi pari vuotta sitten ja uusittiin täysin. Paikka on säilyttänyt tasonsa ja mutkattoman tunnelmansa, vaikka ravintoloitsija Tommi Tuominen on viime ajat keskittynytkin uuteen Ultima-ravintolaansa.

Keittiömestarin lempipaikka Helsingin ulkopuolella: Kaskis Turussa.

Olo kokeilee vanhaa ja uutta ja kunnioittaa pohjoismaisia raaka-aineita

Keittiömestari: Jari Vesivalo .

Kenelle: Ruokamatkailijoille, liikemiehille, seurueille. Myös isommille ryhmille.

Ideologia: Ravintolaelämys syntyy ruoan lisäksi monesta eri tekijästä, eivätkä kokit voi sulkeutua omiin oloihinsa keittiöön. "Olen koettanut saada menuihin lapsuuden makumuistoja ja itäsuomalaista perinnettä uudella tavalla tarjoiltuna. Myös erityisruokavaliot voivat toimia inspiraation lähteinä vau-elämyksille."

Ruoka: Pelkistetty makumaailma, joka kunnioittaa pohjoismaisia raaka-aineita kuten makean veden kaloja ja lähellä tuotettuja kasviksia. "Mitä vähemmän lautasella on, sitä paremmin sen pitää olla tehty."

Ilmapiiri: 50-paikkainen ravintola Kauppatorin välittömässä tuntumassa. Paikkamäärä kolminkertaistuu tarvittaessa sisäpihan avulla. Sisään tullaan miltei keittiön läpi, ja punaseinäisen avokeittiön touhua pääsee seuraamaan myös pääsalista. Kokit ovat tottuneet keittiöön tupsahtaviin asiakkaisiin.

Hintataso: Lyhyempi parin tunnin menu 81 euroa, pidempi menu 121 euroa. Viinipakettien kanssa 175–317 euroa.

Erityistä: Olo on muita Michelin-ravintoloita kokeilevampi ja teknisempi paikka, vaikka onkin pelkistänyt tyyliään. Ravintolan yhteydessä on viikonloppuisin myös 24-paikkainen Creative Kitchen, jossa Jari Vesivalo valmistaa kahden muun kokin kanssa osin uusia, vielä testausvaiheessa olevia annoksia ruokailijoiden iloksi. Tunnelma on varsinaista salin puolta välittömämpi ja intiimimpi.

Keittiömestarin lempipaikka Helsingin ulkopuolella: "Paras ja lähin paikka on ehdottomasti Tukholma, joka on pullollaan loistavia ja erilaisia ruokapaikkoja."

Edullinen Grön haastaa vanhat tähtipaikat

Keittiömestarit: Toni Kostian ja Lauri Kähkönen

Kenelle: Nuorille, kokeilijoille, perheille ja vegaaniruoan ystäville.

Ideologia: Keittiö on erikoistunut käyttämään paljon kasviksia, kalaa, villivihanneksia ja luomua. Tarjolla erilliset vegaani-, kasvis-, liha- kala- ja villivihannesmenut.

Ruoka: Kunnianhimoista ja kokeilevaa. Esimerkiksi kalapääruoan raaka-aineena voi olla perinteisen kalaleikkeen sijaan yhtä hyvin vaikkapa mätiä.

Ilmapiiri: Albertinkadulla katutasossa sijaitsee pieni ja kodikas ravintola, jonka seiniä koristavat säilötyt ja kuivatut villiyrtit ja -vihannekset. Rento palvelu huomioi hyvin myös lapset.

Hintataso: Suomen Michelin-ravintoloista edullisin. Neljän ruokalajin menu 54 euroa.

Erityistä: Marraskuussa 2015 perustettu pirteä tulokas nousi tämän vuoden helmikuussa tähtiravintoloiden joukkoon. Viime vuonna se sai Vuoden ravintola -tunnustuksen Suomen Gastronomien Seuralta.

Legendaarinen Palace palasi ravintolakartalle

Helsingin Etelärannassa, Elinkeinoelämän keskusliiton rakennuksen 10. kerroksessa sijaitseva Palace perustettiin alun perin vuonna 1952. Legendaarinen ravintola lopetti toimintansa vuonna 2016. Sen jälkeen sitä on remontoitu.

Vuonna 2017 Palace avasi uudestaan ovensa keittiömestari Hans Välimäen johtamana. Tärkeintä ovat raaka-aineet, olivat ne sitten läheltä tai kaukaa.

Uudelleen avattu Palace haluaa erottautua raaka-ainevalinnoillaan muista Helsingin huippuravintoloista. Kun esimerkiksi Olossa, Grönissä ja Askissa vannotaan lähiruoan, villiyrttien ja suomalaisen ruokakulttuurin nimiin, Palacessa tarjoillaan norjalaista ruijanpallasta ja keskieurooppalaista ankkaa.

– Olen jo saanut palautetta, että luojan kiitos te ette lähteneet siihen lähiruokaintoiluun. Meille tärkeintä ovat kaikkein parhaimmat raaka-aineet, olivat ne sitten Suomesta tai maailmalta, kertoo Palacen keittiömestari Hans Välimäki.

Hän korostaa, ettei hänellä sinänsä ole mitään suomalaisia ruoka-aineita vastaan. Hän ei vaan halua tehdä samaa kuin kaikki muut.

– Tähän aikaan vuodesta se on aika helppoa, kun Suomessa ei kasva ennen ensi kesää muu kuin vastatuuli ja loska.

Välimäki on suunnitellut menun yhdessä toisen huippukokin Eero Vottosen kanssa. Samalla hän debytoi myös astiasuunnittelijana. Palacen tarjoiluastiat ovat Välimäen käsialaa, mutta Posiolaisen keramiikkataiteilija Anu Pentikin toteuttamia.

Välimäki kertoo, että hänet löytää jatkossa säännöllisesti Palacen keittiöstä – ja myös itse salista.

– Tarjoilemme annoksia itsekin pöytiin, mikä on kivaa, koska silloin kuulee palautteen aika nopsaan. Jos joku mättää, sen kuulee heti ja osaa analysoida, onko annoksessa oikeasti jotain vikaa. Tähän asti olemme olleet tarjoilijoiden kertoman varassa, Välimäki iloitsee.

Michelin-tähdet siintävät mielessä, mutta tärkeintä on tekemisen meininki

Edellisen kerran Välimäki ja Vottonen työskentelivät yhdessä sittemmin kuopatussa, 2 Michelin-tähteä saaneessa Chez Dominiquessa. Siintävätkö Michelin-tähdet nytkin keittiömestarien mielessä?

– Tulee, jos tulee, mutta en jaksa ottaa siitä paineita. Tärkeintä on, että Palace palaa takaisin raiteilleen, täällä on hyvä tekemisen meininki ja asiakkaat nauttivat olostaan. Se on se ykkösjuttu, Välimäki kertoo.

Hän kertoo yrittäneensä kolmatta tähteä 13 vuoden ajan tuloksetta.

– Sitä ei tullut millään, vaikka kyselimme tarkastajilta, mitä meidän pitäisi tehdä sen eteen. He lohduttivat, ettei mitään hätää, annoimme juuri 83-vuotiaalle Jiro Onolle Japaniin kolmannen tähden, että sinulla on vielä aikaa. Minä vastasin, etten taida odottaa ihan niin kauan, Välimäki huokaisee.

Hänen mukaansa tähdet eivät olekaan nyt enää hänelle mikään itseisarvo. Vottonen on samoilla linjoilla.

– Luulen, että asiakkaan tyytyväisyys ja palaute on meille se tärkein juttu. Niin kauan kun asiakkaat lähtiessään täältä ovat sitä mieltä, että olipa ihana kokemus, minä olen ainakin silloin tyytyväinen, Vottonen sanoo.

Toimittajan tytär sai kutsun italialaisen huippukokin keittiöön

Italialainen Osteria Francescana valittiin vuonna 2016 ja tänä vuonna uudelleen maailman parhaaksi ravintolaksi. Perheelläni oli kunnia viettää siellä unohtumaton ilta kolme vuotta sitten.

Silloin moni tuttu tosin pyöritteli silmiään illallisaikeistamme kuultuaan. Sehän maksaa ihan hirveästi! Saako siellä edes syödä kyllikseen? Ette kai te nyt ainakaan lasta ota sinne mukaanne?

Kyllä, kyllä ja kyllä.

Käsitellään nyt ensin se rahakysymys alta pois, kun se monia kuitenkin kiinnostaa. Meille ruoka on parhaimmillaan koko perheen harrastus. Harrastukset maksavat, niin tämäkin. Tuo kesäkuinen ilta modenalaisessa ravintolassa vei kolmen hengen perheeltämme noin 800 euroa. Siihen hintaan saimme täydellisen 14 ruokalajin makumatkan tarkkaan valittuine juomineen. 12-vuotiaammekin söi neljän ruokalajin aterian.

Tämän jälkeen jo varmasti arvaattekin vastauksen toiseen kysymykseen? Nukkumaan ei todellakaan tarvinnut käydä nälkäisenä. Toisaalta lähes neljä tuntia kestävä maistelumenu oli suunniteltu niin, ettei pois lähdetty myöskään tynnyritäysinä. Ja sitten vielä se lapsiasia. Ei minkäänlaista ongelmaa!

Vaikka kyseessä oli elegantti, kolmella Michelin-tähdellä palkittu huippuravintola, tyttäremme oli enemmän kuin tervetullut. Tarjoilijat huomioivat hänet hienosti koko illan ajan ja kantoivat hänen eteensä tilattujen annosten välilläkin useita pieniä maistiaisyllätyksiä.

Ilta huipentui, kun ravintolan omistaja, monista tv-ohjelmista tuttu keittiömestari Massimo Bottura kutsui yllättäen tyttäremme keittiöönsä. Huippukokki kertoi tytön valinneen listalta sattumalta hänen omat suosikkiannoksensa.

Kun tämä omaperäinen taiteilijaluonne myöhemmin piipahti pöydässämme, hän kirjoitti Never Trust a Skinny Italian Chef -kirjaansa kannustavan omistuskirjoituksen. Bottura neuvoi tytärtämme elämään elämäänsä kuin unelmaansa suurella intohimolla. Niin hänkin tekee – ja siltä elämä meistäkin tuona iltana tuntui.

Harvoin, jos koskaan, olen viettänyt yhtä elämyksellisen illan. Se oli säästämisen arvoinen.

Massimo Bottura neuvoi tytärtämme elämään unelmaansa. Niin hänkin tekee – ja siltä elämä meistäkin tuona iltana tuntui.

