Herkästi tarttuva tuhkarokko ehti levitä muutamiin ihmisiin Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla – pahin vaara lienee jo ohi

Joulun menoliikenne sujui sunnuntaina sutjakkaasti talvisäässä – aatolle luvassa pakkasta koko Suomeen

Joulun menoliikenne on sujunut sunnuntaina koko maassa rauhallisesti, eivätkä tiet ole päässeet ruuhkautumaan, kerrottiin Liikenneviraston Helsingin ja Tampereen tieliikennekeskuksista. Myös pahemmilta onnettomuuksilta on vältytty, vaikka liikennettä on ollut normaalia sunnuntaita enemmän. Lue lisää