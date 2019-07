Helsinki-Vantaan lentoasemalle suuri hälytys – kone laskeutui lopulta turvallisesti

Pientä tyttöä ei voi palauttaa Somaliaan ennen kuin on selvitetty, uhkaako häntä siellä silpominen – KHO palautti asian Migrin käsiteltäväksi

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on linjannut, että pientä tyttöä ei voida palauttaa Somaliaan ennen kuin on selvitetty, joutuisiko hän siellä silpomisen uhriksi. Sukuelinten silpominen on ajantasaisen maatiedon mukaan Somaliassa erittäin yleinen käytäntö ja uhkaa siellä lähes kaikkia tyttöjä ja naisia, KHO toteaa. Lue lisää