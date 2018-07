Helsinki Calling julkisti mielenilmauksen puhujalistan – tavoitteena vastustaa Trumpin ja Putinin politiikkaa

Sunnuntaina järjestettävä Helsinki Calling -mielenilmaus on saanut mukaan joukon nimekkäitä puhujavieraita. Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien Suomen-vierailun yhteydessä järjestettävän mielenosoituksen puhujiksi ovat lupautuneet muun muassa kirjailija Sofi Oksanen, europarlamentaarikko Heidi Hautala ja yrittäjä Peter Vesterbacka.

Järjestäjät kertovat mielenilmauksen puolustavan ihmisoikeuksia, demokratiaa, lehdistönvapautta ja ympäristönsuojelua. Mielenilmauksen koollekutsujiin kuuluvan Nely Keinasen mukaan tarkoituksena ei ole vastustaa Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamista eikä heitä henkilöinä. Sen sijaan mielenilmauksella halutaan kritisoida näiden suurvaltajohtajien harjoittamaa politiikkaa.

Keinanen ottaa esimerkiksi presidentti Trumpin ratkaisut ympäristökysymyksissä.

–Haluamme nostaa esiin, että kansainvälinen yhteistyö on ainoa tapa korjata ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia.

Keinanen kertoo, että mielenilmaukseen on haluttu pyytää puhujiksi niin tunnettuja henkilöitä yhteiskunnan eri sektoreilta kuin tavallisia kansalaisia, jotka tulevat kertomaan oman tarinansa.

Joukossa on myös paljon eri järjestöjen edustajia ja kansalaisaktivisteja, kuten Suomi-Syyria-ystävyysseuran puheenjohtaja Mania al-Khatib, ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson, yhdysvaltalainen ihmisoikeusjuristi Ty Wesley Cobb ja ukrainalainen demokratian puolestapuhuja Gennadiy Naumov.

Muita vahvistettuja puhujia ovat muun muassa Abdirahim "Husu" Hussein, Polina Kovaleva, Viima Lampinen, Kaari Mattila, Jukka Mallinen, Faith Mkwesha ja Veera Tyhtilä. Puhujalista täydentyy vielä ennen sunnuntaita.

–Puhujia olisi tulossa enemmän kuin meillä on tilaa. Poliitikkoja mukana on hyvin vähän, koska tilaisuus on poliittisesti sitoutumaton. Mutta tieteentekijöitä etsimme vielä, Keinanen kertoo.

Mielenilmauksen on kutsunut koolle yli sadasta vapaaehtoisesta muodostuva kansalaisverkosto Helsinki for Human Rights. Kokoontuminen alkaa Kaisaniemen kentällä sunnuntaina 15.7. kello 12. Sieltä marssitaan alkaen kello 13 Senaatintorille, missä kuullaan puheita kello 14.30 lähtien.

Järjestävät odottavat mielenilmaukseen tuhansia osallistujia.

Facebookissa ja Twitterissä tapahtuma kulkee tunnuksilla @callinghelsinki #helsinkicalling ja #wecare.