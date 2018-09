Helsingin yliopiston pääsykoehuijaus oli kuin toimintaelokuvasta – ”Kuvittelisin, että tämä on yksittäistapaus”

Ilmatieteen laitos antoi myrskyvaroituksen Suomenlahdelle – puuskat voivat aiheuttaa sähkökatkoja

Ilmatieteen laitos on antanut myrskyvaroituksen Suomenlahden itä- ja länsiosiin. Aamupäivästä alkaen merellä esiintyy lounaismyrskyä ja tuuli puhaltaa 21 metriä sekunnissa. Suomenlahdelle on myös annettu aallokkovaroitus ja varoitus korkeasta merivedestä. Myös Pohjois-Itämeren itä- ja länsiosiin sekä Saaristomerelle on annettu myrskyvaroitus. Lue lisää