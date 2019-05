Palokunta ei aina ehdi paikalle tarpeeksi nopeasti – avi mätkäisi Helsingille 20 miljoonan euron uhkasakon

HELSINKI

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on asettanut jopa 20 miljoonan euron uhkasakon Helsingin kaupungille. Helsingin pelastustoimen palvelutasossa on havaittu huomattavia epäkohtia. Syynä on se, että palokunta ehtii monissa tapauksissa liian hitaasti paikalle.

Virasto kertoo puutteiden koskevan Helsingin kohdalla ykkösriskiluokkaa. Ykkösriskiluokkaan kuuluvalle alueelle ensimmäisen yksikön tulisi ehtiä kuudessa minuutissa hälytyksestä. Pelastuslain vaatimus on, että vähintään joka toisessa tehtävässä pitää saavuttaa tavoiteaika, jotta kyseisen alueen palvelutaso on riittävä.

Riskiluokka määrittyy muun muassa asukasmäärän mukaan. Ykkösriskiluokan ruudussa asuu isompi määrä ihmisiä ja siellä on muun muassa enemmän kerrosalaa kuin muissa ruuduissa.

– Jos vertaa muihin suurempiin kaupunkeihin, kyllä Helsinki on ylivoimaisesti ykkösriskiruutumäärissä suurin. Helsingillä on ykkösriskiruutuja 134, kertoo pelastusylitarkastaja Markku Kirvesniemi Etelä-Suomen aluehallintovirastosta STT:lle.

Kirvesniemen mukaan puutteellisia ykkösriskiluokan ruutuja on Helsingin pelastustoimen alueella 85, eli yli 60 prosentissa ykkösriskiluokan ruuduista ei saavuteta kohdetta kuudessa minuutissa vähintään 50 prosentissa hälytyksistä.

Turvallisuus ei pohjaudu yhteen mittariin

Helsingin pelastuslaitoksen pelastuskomentaja Simo Weckstén kertoo STT:lle, ettei pelastuslaitos odottanut uhkasakkoa.

– Toki asia on teknisesti ja mekaanisesti niin kuin avi sen esittää, mutta meidän toimintamme ei perustu tällaiseen yhteen mittariin ja yhteen toimintoon, Weckstén tarkentaa.

Wecksténin mukaan pelastuslaitoksen toiminta on perustunut vuosituhannen alusta lähtien erittäin pitkälle vietyyn ja yksityiskohtaiseen riskianalyysiin. Kaiken summana on päädytty nykyiseen toimintamalliin, jota on kehitetty pelastuskomentajan mukaan hyvin itsenäisesti.

– Mittareiden mukaan Helsinki on kaikilla osa-alueilla ylivoimaisesti turvallisin alue Suomessa, Weckstén toteaa.

Weckstén viittaa laitoksen omiin tilastoihin, jotka kertovat toisenlaista tarinaa kuin avi. Helsinki on muun muassa kolme kertaa paremmassa tilanteessa kuin muut Suomen suuret kaupungit, mitä tulee vakaviin henkilövahinkoihin. Myös rakennuspalojen omaisuusvahingoissa Helsinki on pelastuslaitoksen tilastojen mukaan ylivoimaisesti paras Suomessa.

– Tähän suhteutettuna tämä avin ulostulo tällä yhdellä ainoalla mittarilla, eli ensimmäisen yksikön tavoitettavuusajalla tietyillä alueilla, se on vähän ohut mittari.

Kokonaisturvallisuutta ei voida pelastuspäällikön mukaan mitata pelkällä tavoitettavuusajalla. Weckstén muun muassa mainitsee, kuinka Helsingin pelastuslaitos on viimeisten kuuden vuoden aikana yli kaksinkertaistanut onnettomuuksien ehkäisytyön määrän palkkaamatta uutta henkilöstöä.

– Ehkä pelastusala on vähän liian keskittynyt näihin punaisiin autoihin ja minuuttimääriin sen sijaan, että mietittäisiin laajaa kokonaisuutta, Weckstén summaa.

Pohjois-Helsingissä isoja puutteita

Aluehallintoviraston Kirvesniemi muistuttaa, että kaikissa ruuduissa eivät tehtävämäärät ole samaa luokkaa. Hän kuitenkin korostaa, kuinka Pohjois-Helsingin alueella on yli 20 puutteellisen ruudun yhtenäinen alue.

– Jos katsoo vaikka Pohjois-Haagaa tai Latokartanon aluetta, siellä ruutujen kokonaistehtävämäärät nousevat moniin satoihin vuodessa. Alue ei saa palvelutasoa, joka meidän mielestä pitäisi toteutua.

Riskiruutukartalta näkyy, että toinen selkeä ongelma-alue ovat Lauttasaari ja Helsingin kaupungin läntiset alueet. Kirvesniemi kertoo, kuinka Helsinki avasi aikoinaan paloaseman Jätkäsaareen. Tämä korjasi koko alueen tilanteen.

– Helsingin alueen pelastustoimi kuitenkin lakkautti melkein reilun vuoden käyttöönoton jälkeen sen Jätkäsaaren paloaseman ja toteutumat palautuivat entiselleen.

Vaikka aluehallintovirasto ei anna ohjeistusta siitä, mitä pelastustoimen pitäisi tehdä asioiden korjaamiseksi, Kirvesniemellä on ajatuksia puutteiden aiheuttajista. Suurimpia syitä ovat paloasemaverkon tiheys ja liikenteelliset hidasteet.

Aluehallintovirasto antoi Helsingin kaupungille korjausmääräyksen vastaavista epäkohdista jo vuoden 2016 tammikuussa ja vaati korjauksia loppuvuoden aikana. Mitään ei kuitenkaan Kirvesniemen mukaan tapahtunut.

– 2017 oli huonompi kuin aiemmat vuodet, ja jos katsoo vuotta 2018, se on taas huonompi kuin 2017. Tämä on tällainen kasvava trendi nyt ja sehän johtuu siitä, että myös infra laajenee voimakkaasti pääkaupunkiseudulla ja ykkösriskiruutuja tulee lisää.

Uhkasakko suhteessa maksukykyyn

Nyt asetetun uhkasakon suuruus on enintään 20 miljoonaa euroa. Määrä jakautuu tasaisesti neljän vuoden ajalle.

Helsingin pelastustoimelle on annettu aikaa korjata pelastustoiminnan palvelutaso pelastuslain vaatimalle tasolle vuoteen 2023 mennessä. Tilanne tarkistetaan ensimmäisen kerran vuonna 2020. Jos neljännes puutteista ei ole korjaantunut, lankeaa silloin ensimmäinen 5 miljoonan sakko.

Kirvesniemen mukaan korjaustavoite on mietitty ongelman kokoluokan mukaiseksi.

– Paloasemia ei voi esimerkiksi rakentaa niin, että ne valmistuvat vuodessa tai parissakaan. Uhkasakkolakikin sanoo, että asianomaiselle pitää antaa realistinen mahdollisuus toteuttaa ne toimenpiteet.

Summa on suhteutettu Helsingin pelastuslaitoksen vuosibudjettiin.

– Viisi miljoonaa on noin kymmenen prosentin luokkaa. Tarkasteltu on myös Helsingin kaupungin maksukykyä. Uhkasakon täytyy olla tarpeeksi suuri, että sillä on vaikutusta, mutta ei auta olla liian suurikaan, Kirvesniemi toteaa.

Päätöksiä jatkosta ei ole pelastuslaitoksen mukaan vielä tehty. Weckstén sanoo, ettei asian kanssa lähdetä hosumaan, vaan tilannetta tarkastellaan yhdessä kaupungin päättäjien kanssa ja arvioidaan jatkotoimenpiteet.

– Edelleenkin mennään turvallisuus edellä. Kaikkein tärkein asia on se, että Helsinki on turvallinen paikka ja tällä hetkellä Helsinki on turvallisin Suomen pelastustoimenalueista.