Vedet nousevat yhä Kittilässä – evakuointeja harkitaan

Tulvavesien nousu on jatkunut Kittilässä Lapissa tänäänkin. Vaikka nousuvauhti on kunnan mukaan hieman hidastunut eilisestä, on yhä mahdollista, että vedenkorkeus nousee vuoden 2005 tulvien tasolle. Lähipäivien sää vaikuttaa tilanteen kehittymiseen. Lue lisää