Helena yllättää miesjoukkueen valmentajana – entinen pelaaja John Carew tärkeässä roolissa

Kotikenttä ****

Suomalaisillekin tuttu tilanne aloittaa Kotikenttä-sarjan: lumi peittää nurmikenttää. Ärsyyntynyt Patrick Halsen (Svein Roger Karlsen) lyyhistyy jalkapallokentälle.

Norjalainen sarja kertoo jalkapallomaailmasta ja sukupuolirooleista viiltävästi. Näinä jalkapallon MM-kisojen ja #metoo-kampanjan aikoina Kotikentän aihe on kuin tuore kuin ajankohtaisohjelma, vaikka fiktiota onkin.

Helena Mikkelsenistä (Ane Dahl Torp) tulee Norjan ensimmäinen naispuolinen jalkapallovalmentaja huipputason miesjoukkueelle. Sukupuoli näyttää olevan joillekin iso ongelma, vaikka taitojenhan pitäisi ratkaista.

Tärkeässä roolissa on myös John Carew. Carew on entinen ammattijalkapalloilija. Hän on pelannut Norjan lisäksi muun muassa Italiassa, Britanniassa ja Ranskassa.

Pohjoismaissa on eroja, mutta myös paljon yhteistä. Kaikissa ihmisten voimakkaatkin reaktiot ovat melko maltillisia; maisemat osan vuotta kalseita ja kadut lähes tyhjiä.

Kun Mikkelsen menee tuoreena valmentaja Varg IL -joukkueen pukuhuoneeseen, tunnelman aistii ilman sanojakin, vaikka ulkoisesti ei tapahdu mitään dramaattiselta näyttävää.

Miten ihminen toimii hankalassa tilanteessa? Tätä on mielenkiintoista seurata, vaikkei jalkapallo kiinnostaisikaan. Jännitteet, kannustaminen, hämmennys ja kiukku on tuotu hyvin esiin.

Yle Areena perjantai 6.7. ja Yle Teema & Fem 22.9.2018