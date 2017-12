Heidi Jaara perusti Balmuirin, koska luuli, että haave lapsista ei toteutuisi

Ylellisyystuotteita maailmalle myyvän suomalaisyrityksen takana on entinen nokialainen, jolla oli sisällään luovuuden patouma.

Kymmenen vuotta sitten Heidi Jaara oli tullut raastavan kysymyksen äärelle: mitä hänellä olisi sitten, kun kaikki muut olisivat mummoja? Siinä vaiheessa näytti siltä, että vain työhistoria Nokialla.

Oli selvää, ettei se olisi hullumpi työhistoria. Jaara työskenteli myyntitehtävissä ja matkusti ympäri maailmaa. Hän piti työstään kovasti.

Hänen ykköshaaveensa elämässä oli kuitenkin tulla äidiksi. Lääkärien mukaan se ei onnistuisi. Niinpä hänen oli pakko miettiä, mistä löytäisi sen jonkin, jota kohti suunnata.

Jaaralla oli yksi intohimo: muoti- ja sisustustuotteiden visiointi. Vuosien ajan hän oli kirjannut ylös ideoitaan sellaisista tuotteista. Taiteelliselle alalle kouluttautuminenkin oli kangastellut mielessä, mutta se ei ollut edennyt ajatusta pitemmälle.

– Selvästi minulla oli sisälläni luovuuden patouma.

Hyvä talo, hyvät saumat

Vielä Nokialla työskennellessään Jaara luonnosteli iltaisin suunnitelmaa yrityksestä, jonka perustaisi. Työnsä vuoksi hänellä oli paljon kansainvälistä kokemusta, ja hän suuntaisi itsekin suoraan ulkomaille. Tuotteet hän teettäisi perheyrityksillä.

Jaara oli aina ollut materiaalien hypistelijä: kaiken, mihin hän koski, piti tuntua hyvältä. Siksi materiaalien pitäisi olla aitoja, ei mitään tekokuituja.

Kiinnostuksen laadukkaaseen käsityöhön Jaara oli perinyt äidiltään. Tämän lapsuudenkodissa naapuruston rouvilla oli tapana kerääntyä kuuntelemaan yhdessä radiota ja hypistellä samalla pöytäliinoja.

– Sanottiin, että hyvä talo, hyvät saumat; huono talo, huonot saumat.

Jaaran suvussa ei ollut yrittäjiä, joten sellaiseksi ryhtyminen ei ollut mikään pikkujuttu. Lähipiiri kuitenkin antoi hänelle täyden tukensa. Jaara irtisanoutui Nokialta ja perusti yrityksen, jonka nimeksi tuli Balmuir.

Elämä yllätti

Kymmenessä vuodessa Balmuirista on tullut 40 työntekijän yritys, joka on toimittanut tuotteitaan 70 maahan. Se kasvaa noin 40 prosentin vuosivauhtia. Henkilöstön määrä on viimeisen vuoden aikana tuplaantunut.

Suomessa on vielä monia, jotka eivät ole Balmuirista kuulleetkaan. Maailmalla tuotteet ovat kuitenkin löytäneet tiensä luksustavarataloihin, filmitähdille ja esimerkiksi Tukholman kuninkaanlinnaan.

– Välillä sitä ajattelee, että vau. Olen kuitenkin Pattijoelta (Pohjois-Pohjanmaalta), ja meillä on kasvatettu itse sipulit ja perunat.

Elämä on yllättänyt Heidi Jaaran muutenkin. Kun yrittäjyyttä oli takana puolitoista vuotta, raskaustesti näytti plussaa. Lapsia on nyt kaksi, kahdeksan- ja viisivuotiaat.

– Jos olisimme alun perin saaneet lapsen, minusta ei olisi tullut yrittäjää. Jos taas en olisi päässyt toteuttamaan luovuuttani, emme olisi saaneet lapsia.