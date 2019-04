Suomessa rasistinen häirintä on yleisempää kuin monessa muussa EU-maassa – "Poikajoukko hyökkäsi kimppuuni yöllä"

–Eivät kaikki ole rasisteja. Joskus tuntuu kuitenkin siltä, että mustaihoisen on vaikeampi saada töitä ja asioitaan hoitumaan. Välillä on herännyt ajatus, että onko töitä vain eurooppalaisille. Suomi on kuitenkin hieno, tasapainoinen maa. Kaduilla emme ole kokeneet ongelmia, Patrick Nghasa ja Soleman Yankini kertovat. Lue lisää