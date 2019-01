Hankala sää hankaloittaa kadonneiden pohjalaismiesten etsintää Norjassa – poliisi pitää varmana, että kadonneet ovat kuolleet

Arabianrannan lapsenmurhasta epäilty pyytää päästä mielentilatutkimukseen – kertonut kuulusteluissa harhoista

Helsingin Arabianrannassa jouluaattoiltana tapahtuneesta henkirikoksesta epäillyn puolustus on pyytänyt mielentilatutkimuksen tekemistä. 36-vuotias mies on esitutkinnassa tunnustanut surmanneensa 7-vuotiaan lapsen. Hän on kertonut kuulustelussa harhoistaan, jotka hänen mukaansa myötävaikuttivat tekoon, poliisi kertoo. Lue lisää