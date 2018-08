"Hän kohtelee kaikkia samalla tavalla, oli edessä sitten johtaja tai siivooja" – Näin läheiset kuvailevat Kimi Räikköstä uutuuskirjassa

Tänään julkaistussa Tuntematon Kimi Räikkönen -kirjassa ääneen pääsevät monet formulakuskin läheiset. Näin he kuvailevat "Jäämiestä".

Maurizio Arrivabene , Ferrarin tallipäällikkö

"Kimi tuli ulos lentokentän portista, sadat ihmiset odottivat häntä. Hänellä oli mustat lasit silmillään, musta reppu selässään, ja kaikki toivoivat, että hän sanoisi jotain. Hän sanoi: "Terve.""

Minttu Räikkönen , vaimo

"Ensimmäinen asia, mihin kiinnitin huomiota, oli huumori. Nauroin monta päivää sen jutuille. Ja miten se kohteli läheisiään. Tuli esiin monia tilanteita, joissa se oli auttanut ystäviään."

Steve Robertson , manageri David Robertsonin poika

"Tarkkailin hänen ajoaan kaarteissa. Olin mykistynyt siitä, millä lailla hän käsitteli autoa ja piti sitä kontrollissa. Hän pystyi menemään aivan rajoille kolaroimatta autoa. Sellainen jää mieleen. Ja kun hän nousi autosta, hämmästyin kuinka nuorelta hän näytti, olisin luullut korkeintaan 14-vuotiaaksi."

Kimmo Virtanen , Minttu Räikkösen isä, Kimin appi

"Kimi ei ole kovin puhelias, mutta äärimmäisen kohtelias. Siinä päästiin jutunjuuren ihan hänen ansiostaan. Kimi sanoi kahvien jälkeen, että käydään ne renkaat vaihtamassa. Sanoin, että siellä sataa vettä, voin viedä ne Teboilillekin. Kimi sanoi, että ei kun mennään vaihtamaan ne yhdessä."

Rami Räikkönen , Kimi Räikkösen veli

"Erityisen hienoa Kimin kohdalla on se, että duuni jonka faija ja mutsi on tehneet, plus tuuri, on vieneet sen sellaisiin paikkoihin, joissa joku on huomannut sen talentin. Ja onhan se järkyttävän periksiantamaton. Millään ei ole mitään väliä, kun ohi pitää päästä."

Louis C. Camilleri , Philip Morris Internationalin hallituksen puheenjohtaja

"Hän ei tee eroa ihmisten välillä. Hän kohtelee kaikkia samalla tavalla, oli edessä sitten johtaja tai siivooja. Hän on emotionaalisesti älykäs. Formuloissa on paljon ylimielisyyttä, hänessä ei ole sitä lainkaan."

Mark Arnall , Kimi Räikkösen kuntovalmentaja

"Mr. Text Message. Kimi on sellainen. Lyhyitä, selkeitä viestejä. Ei turhia sanoja. Ja jos hän on pahalla tuulella, hän on pahalla tuulella. En ota sitä henkilökohtaisesti. Hän on mitä on. Se tekee asiat helpoiksi."