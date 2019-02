Hallitus esittää: turvapaikkahakemus voitaisiin käsitellä joissain tapauksissa heti rajalla – turvapaikanhakijoille odotustilat Helsinki-Vantaalle?

Poliisilla tutkinnassa koko maassa noin 30 vanhusten hoitoon liittyvää tapausta – vanhustenhoidossa tapahtuneiden laiminlyöntien julkisuus ei poliisin mukaan näy tutkintapyyntöjen määrissä

Poliisilla on tutkittavana koko maassa noin 30 asiaa, jotka liittyvät suoraan tai välillisesti vanhusten hoitoon, poliisi tiedottaa. Tapausten kirjo on Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Heikki Lausmaan mukaan moninainen. Osa jutuista on vasta esiselvityksessä, osassa epäillään rikosta ja osa on jo menossa syyttäjän pöydälle. Lue lisää