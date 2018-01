Hallitus aikoo yksityistää osan kunnallisesta jätehuollosta – kotien jätemaksut voivat nousta

Sähköttömien talouksien määrä on laskenut pariin sataan – "Joukossa on todella vaikeita paikkoja"

Sähköttömien kotitalouksien määrä on saatu vähenemään jonkin verran yli kahteensataan, ilmenee sähköyhtiöiden karttapalvelusivulta. Eniten sähköttömiä asiakkaita on Kainuussa Suomussalmella ja Hyrynsalmella. Sen sijaan Pohjois-Karjalan sähköviat on saatu korjattua lähes täysin. Lue lisää