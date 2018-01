Grafiikka: Näin Matti Vanhasen ja Paavo Väyrysen äänet jakaantuivat – Kari Hokkanen pitää lopputulosta ”kiusallisena”

Paavo Väyrynen päihitti Matti Vanhasen yli 200 Suomen kunnassa. Keskustan konkarivaikuttajan Kari Hokkasen mielestä Väyrysen suosio on kiusallista puolueelle. Hän vertaa Väyrystä SMP:n Veikko Vennamoon.

Keskustan kunniapuheenjohtaja, valitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen sai presidentinvaaleissa enemmän ääniä kuin Matti Vanhanen. Väyrynen keräsi 6,2 ja Vanhanen 4,1 prosentin osuuden kaikista äänistä.

Lännen Median grafiikka kertoo, että Väyrynen oli Vanhasta suositumpi 203 kunnassa. Vanhanen vei pidemmän korren 101 kunnassa ja seitsemässä kunnassa he saivat yhtä paljon ääniä.

Pitkän linjan keskustavaikuttaja ja emerituspäätoimittaja Kari Hokkanen pitää Paavo Väyrysen suosiota kiusallisena keskustalle.

–Vaikka Väyrysellä on oma puolue, tottahan hänet mielletään myös keskustalaiseksi, Hokkanen sanoo Lännen Medialle.

Hänen mukaansa Väyrynen on saanut enemmistön äänistä muualta kuin keskustasta, mutta myös keskustasta on irronnut ääniä. Hokkanen viittaa gallupeihin, joiden mukaan kolmannes Väyrysen kannattajista olisi keskustalaiseksi lukeutuvia.

Väyrynen on ilmoittanut palaavansa eduskuntaan keväällä. Hokkasen mielestä kunniapuheenjohtajan paluu Arkadianmäelle aiheuttaa myös huolia keskustalle.

–Väyrynen on aivan samassa asemassa kuin Veikko Vennamo aikanaan, kun hän rakensi omaa organisaatiotaan. Vennamo esiintyi myös yhden hengen ryhmänä eduskunnassa aikamoisella menestyksellä.

Hokkanen ei pidä Väyrystä pelkkänä puolueen hajottajana, vaan hän yrittää kerätä kannatusta myös muista puolueista.

Keskustan historian kaikkien aikojen surkein vaalitulos

Ilkan entisen päätoimittajan mielestä keskustassa täytyy käydä keskustelua huonosti menneiden presidentinvaalien jälkeen. Hän muistuttaa, että Matti Vanhasen 4,1 prosentin kannatus on maalaisliitto-keskustan kaikkien aikojen surkein vaalitulos.

–Kyllä myös linjasta pitää keskustella. Yleensä kritiikki on tullut sinne päin, että hallitus on liian oikeistolainen, mutta näissä vaaleissa oikeiston ehdokas vetää. Tämä on tilanne, jota ei ole aiemmin koettu, Hokkanen sanoo.

Hokkasen mielestä perussyy Vanhasen huonolle kannatukselle on istuvan presidentin Sauli Niinistön ylivoima, jonka kaikki tiesivät etukäteen. Jokaisessa puolueessa Niinistölle meni enemmän ääniä kuin puolueen omalle ehdokkaalle.

–Presidentinvaalien tulos ei vaikuta välittömästi Juha Sipilän asemaan. Se on selvää, että puoluekokouksessa kesällä tästäkin puhutaan. Sipilä on sanonut haluavansa jatkaa puheenjohtajana ja hänet varmasti valitaan. Täytyy muistaa, että hänen tuloksensa pääministerinä ovat olleet aivan erinomaisina, Hokkanen sanoo.