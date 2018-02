Fribergin perheessä kasvaa seitsemän veljestä ja kolmet kaksoset – "Tämä on tuttua hommaa", sanoo äiti tuplien hoidosta

Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä on kahdet kaksoset. Uusikaupunkilainen Fribergin perhe panee paremmaksi. Perheessä on seitsemän veljestä, mutta tähän veljessarjaan mahtuu kolmet kaksoset. Vain vanhin lapsista, 7-vuotias Rasmus, on yksönen.

Jenna ja Henri Fribergin kuopuskaksoset ovat vasta kaksikuisia. He saivat vastikään kasteessa nimet Peetu ja Tomas.

Kummankaan vanhemman suvussa ei juuri ole kaksosia, joten ensimmäisten kaksosten, Vernerin ja Elmerin, syntymä vuonna 2012 oli yllätys. Toisetkin kaksoset vielä hieman yllättivät, mutta kolmansien kohdalla pariskunta tyytyi tuumaamaan, että voiko sieltä muuta tullakaan kuin kaksi kerralla.

Toiset kaksoset Lenni ja Kasper syntyivät 2006.

– Tämä on ihan tuttua hommaa, sanoo Jenna Friberg rauhallisesti.

Suurperhettä ei suunniteltu

Fribergit eivät koskaan suunnitelleet suurperheen perustamista. Ajatuksissa oli, että lapsia voisi olla kolme, ehkä neljä.

Jenna Friberg toteaa, että neljä lasta heillä olisikin, jos jokaisesta raskaudesta olisi syntynyt yksi vauva. Kaikki Fribergin kaksoset ovat syntyneet spontaanisti. Nykyään vain noin 15 prosenttia kaksosista saa alkunsa hedelmöityshoidoilla.

Triplatuplat ovat erittäin harvinaisia. Viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana vain kolmelle äidille on syntynyt kolmet kaksoset. Jopa nelosia on syntynyt samana aikana enemmän: kahdeksat.

Monet nuoret aikuiset lykkäävät nykyään perheellistymistä, koska pelkäävät lasten rajoittavan elämää liikaa. Mitä tähän sanoo seitsemän veljeksen äiti?

– Jos haluaa joka viikonloppu rillutella, niin siihen kuvioon lapset eivät tietenkään sovi. Mutta voihan lastenkin kanssa tehdä kaikenlaista, Jenna Friberg toteaa.

Fribergin kaksosten keskinäiset suhteet ovat hyvin tiiviit. Joinain aamuina Henri-isä huomaa, että yksi pojista on mennyt kaksosveljen viereen nukkumaan, vaikka molemmat olisivat nukahtaneet omiin sänkyihinsä.

Tänään 2.2. vietetään valtakunnallista kaksostenpäivää. Fribergin perheellä ei ole ollut tapana sitä erikseen viettää. Heillä on kaksostenpäivä joka päivä.