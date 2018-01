Fordin autotehtaan alipalkatut naiset nousevat taisteluun – Sally Hawkins kypsyy johtajaksi

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme sunnuntain kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Tehtaan tytöt

****

Nigel Colen draamakomediassa muistellaan, kuinka Fordin autotehtaan naiset taistelivat vuonna 1968 tasa-arvoisten palkkojen puolesta. Paikallaan on huokaista, että palkkaerot ammottavat vielä 50 vuotta myöhemminkin, mutta elokuvan tarmo ja yhteisöllisyys vievät mukanaan. Tarina on taittunut myös musikaaliksi. Työtaistelun johtajaksi kypsyy Sally Hawkinsin esittämä Rita, Bob Hoskins on liiton mies. (Britannia 2010)

Hero sunnuntai 21.1. klo 21.00

Boheemielämää

***

Yleensä katsojien ei ole tarvis pelätä hajuhaittoja, kun Puccinin La bohème -oopperaa esitetään. Köyhyys on näyttämöllä varsin somaa. Aki Kaurismäki sen sijaan tunki nenänsä niin lähelle Henri Murgerin alkuperäistä romaania, että tupakan, punkun ja puutteelliset pesuolot voi melkein haistaa. André Wilmsin ja Evelyne Didin pariisilaishahmojen seassa elelevät myös nälkätaiteilijat Matti Pellonpää ja Kari Väänänen. (Suomi/Ranska 1992)

Yle Teema & Fem sunnuntai 21.1. klo 12.00

Justus ja urheat ritarit

**

Justus-poika joutui ohjelmistossa keljuun paikkaan, juuri ennen Toy Storya. Pixarin liki 20 vuotta vanhempi klassikko ohittaa Manuel Sicilian ohjaaman animaatioseikkailun yhä tarinan, teemojen, hahmojen ja jopa tekniikan puolesta. Jälkimmäisen suomenkielinen versiokin on aika nolo. Jos kuitenkin parhaaseen ritari-ikään ehtinyt pieni katsoja saa Justuksen reissuista inspiraatiota leikkeihin, leffa ei ole turha. Ensiesitys. (Espanja 2013)

Nelonen sunnuntai 21.1. klo 14.10