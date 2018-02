Floridan kouluampumisen uhrit tapettiin surullisenkuuluisalla kiväärillä – asejupakka jatkuu

Yhteensä 17 ihmistä kuoli joukkoampumisessa Floridan Parklandissa sijaitsevassa Marjory Stoneman Douglas -yläkoulussa keskiviikkona. Uutiskanava CNN:n mukaan 19-vuotias ampuja käytti AR-15 puoliautomaattikiväärillä. Ampumisesta epäilty on CNN:n mukaan Nikolas Cruz -niminen mies, joka on aiemmin erotettu koulusta. Poliisi sai ampujan kiinni.

Poliisi on kuvaillut tappamista suunnitelmalliseksi. Tutkijoiden mukaan ampuja olisi ensin laukaissut palohälytyksen, jotta uhreja syntyisi enemmän. Koulussa oli kuitenkin aiemmin päivällä tehty paloharjoitus, minkä takia osa ihmisistä jäi sisätiloihin, koska he otaksuivat kyseessä olevan väärä hälytys.

Ampujan käyttämä AR-15 -tyylisillä kivääreillä on esimerkiksi The Telegraph -lehden artikkelin mukaan verinen historia Yhdysvalloissa. Näitä puoliautomaattisia kivääreitä on käytetty useissa joukkoampumisissa Yhdysvalloissa, muun muassa Sandy Hookin alakoulussa sekä San Bernandinossa.

AR-15-kiväärit on kehitetty sotilaskäyttöön suunnitellun M-16-kiväärin pohjalta.

Yhdysvalloissa voi ostaa aseita huomattavasti helpommin kuin esimerkiksi Suomessa.

Floridan joukkoampuminen on CNN:n mukaan Yhdysvaltojen yhdeksänneksi tuhoisin lajissaan. Tuhoisin on viime lokakuussa Las Vegasissa tapahtunut ampuminen, jossa 64-vuotias mies tappoi 58 ihmistä musiikkifestivaalin vieressä olleesta hotellista.

Kouluissa satoja ampumisia

Floridan tragedian odotetaan elvyttävän keskustelua Yhdysvaltojen aselainsäädännön tiukentamisesta.

Paljon uhreja vaatineita joukkoampumisia on ollut tosin Yhdysvalloissa aiemminkin paljon ilman, että suuria muutoksia on tapahtunut. Erityisesti monet republikaanit ovat puolustaneet ihmisten oikeutta omistaa tehokkaitakin aseita ja jotkut väittävät aseiden lisäävän turvallisuutta.

Aselakien tiukentamista vaativa Everytown fo gunsafety -järjestö muistuttaa, että Yhdysvalloissa on ollut noin 290 ampumistapausta pelkästään kouluissa vuodesta 2013 lähtien. Osa näistä ampumistapauksista on ollut sellaisia, ettei kukaan ole loukkaantunut.

Järjestön mukaan Yhdysvalloissa kuolee keskimäärin 96 ihmistä vuorokaudessa ampuma-aseiden kautta. Järjestön mukaan Yhdysvalloissa on 25 kertaa suurempi riski joutua aseväkivallan uhriksi verrattuna muihin kehittyneisiin maihin.