Finnwatch löysi Suomessa myytävästä jäätelöstä ihmisoikeusriskejä – riskiraaka-aineita esimerkiksi kaakao ja kookos

HELSINKI

Suomessa myytävässä jäätelössä käytetään paljon raaka-aineita, joiden tuotannossa on merkittäviä ihmisoikeusriskejä, kertoo Finnwatchin selvitys. Tällaisia ovat muun muassa palmuöljy, kaakao ja trooppiset hedelmät.

Osalla Finnwatchin kyselyyn vastanneista seitsemästä jäätelönvalmistajasta tuotantoketjujen valvonta ei ylety tuotannon alkulähteille, eivätkä kaikki yritykset myöskään aseta tavarantoimittajilleen sosiaaliseen vastuuseen liittyviä vaatimuksia.

Finnwatchin mukaan jäätelöissä käytetyn brasilialaisen sokerin tuotannossa on raportoitu pakkotyötä, ja vaniljan tuotantoon Madagaskarilla liittyy huonoja palkkoja ja lapsityötä.

Finnwatchin tarkastelun kohteina olivat noin puolen litran rasioissa myytävät jäätelöt. Kyselyyn vastasivat Valio , Fazer- ja Yosa-tuotemerkkien takana oleva Fazer, Pingviini-jäätelöitä valmistava Froneri Finland , Alpro-jäätelöitä valmistava Danone sekä Jymy , Kolme Kaveria ja Oatly.

Vastuullisuusvalvonta ei tarpeeksi kattavaa

Seitsemästä Finnwatchin kyselyyn vastanneesta yrityksestä Froneri Finlandin ja Valion vastuullisuusvalvonta ulottuu vain niiden ensimmäisen portaan tavarantoimittajiin. Yritykset luottavat suorien tavarantoimittajiensa huolehtivan tuotantoketjujen ihmisoikeuksista, mutta eivät johdonmukaisesti edellytä esimerkiksi riskiraaka-aineiden tai riskimaissa toimivien raaka-ainevalmistajien vastuullisuuden varmistamista.

Yrityksistä Danone, Fazer, Jymy ja Oatly pystyivät kertomaan kaikkein eniten identifioimiensa riskiraaka-aineiden sosiaalisen vastuullisuuden valvonnasta. Näidenkään yritysten osalta valvonta ei Finnwatchin arvion mukaan aina ole kattavaa tai herätä luottamusta. Osa yritysten käyttämistä vastuullisuusaloitteista on teollisuuden omia aloitteita, joissa kansalaisjärjestöillä tai työntekijöiden edustajilla on vain vähän tai ei ollenkaan sananvaltaa. Lisäksi joistakin aloitteista on julkisesti saatavilla vain rajallisesti tietoa.

Finnwatch suhtautuu skeptisesti myös yritysten oman henkilökunnan tehdas- ja tilavierailuihin sekä erilaisiin tuottajien antamiin julistuksiin.

Lisä- ja sakeuttamisaineista vähän tietoa

Kolme Kaveria ja Jymy kertoivat, etteivät aseta tavarantoimittajilleen minkäänlaisia sosiaaliseen vastuuseen liittyviä vaatimuksia, vaikka yritysten mukaan vastuullisuusnäkökohdat ovatkin ohjanneet tavarantoimittajien valintaa. Edellä mainittujen yritysten tavoin ne luottavat tavarantoimittajiensa huolehtivan ihmisoikeuksien toteutumisesta toimitusketjuissaan. Kolme Kaveria ja Jymy kuitenkin antoivat Finnwatchille kattavaa tietoa riskiraaka-aineidensa alkuperästä.

Valiota ja Froneri Finlandia lukuun ottamatta yritykset eivät olleet tunnistaneet jäätelöiden valmistuksessa käytettäviä lisä- tai sakeuttamisaineita riskiraaka-aineiksi. Tällaisia ovat esimerkiksi guarkumi, erilaiset tärkkelykset tai harvinaisemmat rasvat kuten sheavoi. Finnwatchin mukaan alkuperästä ja toimitusketjuista riippuen myös näiden raaka-aineiden tuotantoon voi liittyä merkittäviä ihmisoikeusriskejä.