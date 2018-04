Facebookin teknologiapomo Britannian parlamentin grillattavana – voi luvata uudistuksia, pahoittelee tietovuotoa

Facebookin teknologiapomo luvannee tänään Britannian parlamentille, että sosiaalisen median alusta tulee tekemään poliittisesta mainonnasta läpinäkyvämpää brittiläisille käyttäjille.

Maan kulttuuri-, media- ja urheilukomitea pyysi Facebookin toimitusjohtajaa ja perustajaa Mark Zuckerbergia vastaamaan sen kysymyksiin osana komitean valeuutistutkintaa. Se haluaa tietää, miten brittiläisten käyttäjien tietoja on voitu käyttää hyväksi maan vaaleissa ja erityisesti Brexit-kansanäänestyksessä. Zuckerberg tarjoutui lähettämään teknologiapomo Mike Schroepferin selventämään asiaa Britanniaan.

Schroepferin odotetaan sanovan, että yhtiö on valmis hyväksymään vaalimainoksia ennalta ennen Englannin ja Pohjois-Irlannin ensi vuoden toukokuun paikallisvaaleja. Lisäksi hän tulee esittämään parlamentille pahoittelunsa tietovuodosta ja kuvailee tapahtunutta luottamuksen särkymisenä.

Aiemmin huhtikuussa Zuckerberg esitti vastaavan pahoittelun Yhdysvaltain senaatissa, jossa häntä grillattiin tietovuotoasiassa. Peräti 87 miljoonan Facebook-käyttäjän tiedot päätyivät analyysiyhtiö Cambridge Analytican käsiin. Niitä käytettiin esimerkiksi presidentti Donald Trumpin vaalikampanjan hyväksi.

Schroepfer tulee myös lupaamaan, että uusi mainosten katselupainike julkaistaan brittiläisille käyttäjille kesäkuuhun mennessä. Katselupainike antaa käyttäjien nähdä kaikki mainokset, joita mikä tahansa sivu näyttää käyttäjille Facebookissa, Messengerissä tai Instagramissa. Samanlainen toiminto on julkaistu Kanadassa viime vuoden lokakuussa. Facebook on luvannut julkaista samanlaisen toiminnon Yhdysvalloissa.

Jatkossa poliittiset mainokset sallitaan Facebookissa vain silloin, kun ne on lähetetty varmennetuilta tileiltä. Mainokset luokitellaan poliittisiksi ja niiden yhteydessä kerrotaan myös niiden maksaja. Mainokset sijoitetaan arkistoon seitsemäksi vuodeksi, josta niitä voi etsiä jälkikäteen. Arkistosta voi katsoa, kuinka moni on nähnyt mainoksen ja kuinka paljon niihin on käytetty rahaa.

Alkuvuoden skandaali ei ole toistaiseksi näkynyt Facebookin tuloksessa. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sosiaalisen median jätti kasvatti sekä tulostaa, mainostulojaan että käyttäjämääriään.

Päivittäisten ja kuukausittaisten käyttäjien määrä kasvoi noin 13 prosenttia. Viime vuoden ensimmäisen kvartaalin tulot olivat noin kahdeksan miljardia dollaria, mutta tänä vuonna samaan aikaan tulos oli 11,9 miljardia dollaria.

Mainostulos puolestaan nousivat 11,7 miljardiin dollariin. Viime vuonna tulot jäivät 7,8 miljardiin dollariin.

–Haasteista huolimatta yhtiömme ja liiketoimintamme aloittivat vahvasti vuonna 2018, totesi toimitusjohtaja Zuckerberg.