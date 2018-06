F-35 -koelentäjä: "Kuudessa minuutissa hiljensimme koko keskustelun koneen ohjattavuudesta"

HELSINKI

Lockheed Martin on toimittanut palveluskäyttöön 300 F-35 -monitoimihävittäjää, ja kone on pian astumassa palveluskäyttöön kahdessa uudessa maassa, hävittäjävalmistaja kertoi torstaina.

Kuluvana viikonloppuna Jyväskylän Tikkakoskella pidettävä ilmavoimien 100-vuotisjuhlalentonäytös on myös hyvä markkinointitilaisuus ilmavoimien kaikkien viiden hävittäjäkandidaatin valmistajalle, joista amerikkalaisyhtiö otti varaslähdön pitäessään lehdistötilaisuutensa Helsingissä jo ennen itse näytöstä.

Lockheed Martinin F-35 -liiketoiminnan kehityksestä sekä strategisesta integraatiosta vastaava johtaja Jack Crisler korosti F-35 -ohjelman etenevän nyt suunnitelmien mukaisesti. Kuluvana vuonna tarkoitus on toimittaa 91 koneyksilöä, ja Britannian ilmavoimille toimitettujen hävittäjien on tarkoitus astua palveluskäyttöön vuoden lopulla.

Ensimmäiset Norjan ilmavoimien tilaamista F-35 -koneista saapuivat maahan viime marraskuussa. Crislerin mukaan varsinaiseen palveluskäyttöön ne ovat tulossa ensi vuoden alkupuolella.

Myös yksittäisen koneen hinta-arvio on pysynyt ennallaan: Ilmavoimien harkitseman F-35A -mallin hinnan on edelleen tarkoitus laskea 80 miljoonaan dollariin vuoteen 2020 mennessä - tosin varsinainen kauppa ja sen ehdot ovat Suomen ja Yhdysvaltain hallituksen välillä sovittavia asioita, eli LM:n hinta-arviossa kyse on enemmänkin tuotantohinnasta.

Teknisesti kunnianhimoisen koneen pitkä ja hintava kehitystyö on kerännyt runsaasti kritiikkiä, viimeksi kesäkuun alussa kun Yhdysvaltain valtiontalouden tarkastusvirasto GAO julkisti tuoreimman raporttinsa. Sen mukaan kehitysohjelmassa on edelleen lähes tuhatkunta tunnistettavaa puutetta, joista noin 180:ää ei saada ratkaistua ennen kuin koneen tuotantolinja saavuttaa täyden kapasiteettinsa.

Crislerin mukaan raportissa ei ole mitään yllättävää, sillä se pohjautuu tietoihin, jotka Lockheed Martin on itse toimittanut.

–F-35 on sentään maailman testatuin lentokone. Me teemme mahdollisimman täydellistä yhteistyötä GAO:n kanssa.

Jyväskylän lentonäytöksessä emme vielä näe F-35:tä. Paikalla on kuitenkin Lockheed Martinin koelentäjä Billie Flynn , joka oli koneen ohjaimissa viime kesänä, kun se esiintyi Pariisin lentonäytöksessä.

Kanadan ilmavoimissa uransa aloittanut Flynn on muun muassa lentänyt F-18 Hornet -kalustolla entisen Jugoslavian ilmaoperaatioissa vuosituhannen vaihteessa, ja koelentokokemusta hänellä on muun muassa F-16:sta sekä Suomellekin ehdolla olevasta Eurofighter Typhoonista.

Flynnin mukaan hävittäjäkoneiden tekniikka on jo saavuttanut lentäjän fyysiset rajat: koneita ei voi enää muokata paremmin liikehtiviksi, sillä taistelulentäjien kiihtyvyyksien kestokyvyllä on rajansa. Tyypillisesti moderneja monitoimihävittäjiä saa kääntää ja vääntää 9g:n edestä.

–Samoin informaatiota on niin paljon, että lentäjä voi ylikuormittua. Neljännen sukupolven hävittäjiä lennettäessä tulee tilanne, jossa lentäjä jättää jonkun asian huomiotta tai epäonnistuu jossakin tehtävässään.

Viidennen sukupolven koneiksi kutsutut F-22 ja nyt F-35 vastaavat tähän entistä paremmalla sensorifuusiolla: koneen järjestelmissä on entistä enemmän ohjelmakoodia, jonka avulla eri sensorien tuottama informaatio esitetään lentäjälle mahdollisimman helposti omaksuttavassa muodossa.

–F-22:n järjestelmissä oli 2,5 miljoonaa koodiriviä, F-35:ssä jo 8,6 miljoonaa, Flynn havainnollistaa.

Kuvaavaa onkin, että F-35:n kehitysongelmat ovatkin olleet paljolti ohjelmistoperäisiä.

Pariisin lentonäytösohjelma keräsi paljon myönteistä huomiota, ja Flynn uskookin sen haihduttaneen paljon niistä huolista, joita F-35:n liikehtimiskykyä kohtaan on esitetty.

Pelkona on ollut, että koneen häiveominaisuuksia olisi korostettu liikaa sen muiden kykyjen kustannuksella.

–Pariisissa me kuudessa minuutissa vaiensimme koko keskustelun koneen ohjattavuudesta, Flynn toteaa sangen itsevarmasti.

Hän vakuuttaa koneen olevan lento-ominaisuuksiltaan parempi kuin esimerkiksi Hornet. Uudempi kone ei jää toiseksi myöskään raa’assa voimassa.

–Koelentäjän työssäni lennän F-35:tä Patuxent Riverin lentotukikohdasta [Marylandin osavaltiossa], korkeimmillaan 1,6-kertaisella äänennopeudella. Silloin mukana on turvallisuussyistä aina Hornet tai Super Hornet (sekin ehdolla ilmavoimille, muuten), usein vielä valokuvaajan kanssa. Ne koneet eivät koskaan pysy mukana kiihdytyksessä, ja minulta ei koskaan lopu polttoaine ensimmäisenä.

Hirmuisen suurella rahalla ainoastaan Yhdysvalloille rakennettu F-22 on luonnollisesti omaa luokkaansa, mitä tulee suorituskykyyn suurissa lentokorkeuksissa ja suurella nopeudella.

–Ei mikään kone haasta F-22:n suorituskykyä, ei Eurofighter, F-16 tai muu. F-22 elää aivan omassa maailmassaan, johon meidän ei tarvitse mennä.