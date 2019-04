Eurovaalien ehdokashakemukset jätetään tänään

Analyysi: Tuhti pitopöytä jo katettu seuraavalle hallitukselle ja eduskunnalle – kesken jääneitä ja uusia hankkeita on ruuhkaksi asti

Hallitusneuvotteluista on ennakoitu hankalia tasaisen vaalituloksen jälkeen. Kun uusi hallitus aikanaan on saatu kasattua, päättäjät löytävät edestään soten, sotun, perhevapaat, apteekkisääntelyn, eläinsuojelun, hävittäjät, haittaverot ja huikean sopeuttamistarpeen. Uusi hallitus ei pääse helpolla, vaikka talous on aiempaa paremmassa kunnossa, kirjoittaa Lännen Median Anita Simola. Lue lisää