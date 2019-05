Eurooppalaiset verkkokaupat aiempaa paremmin suomalaisten ulottuvilla – nämä uudistukset puskettiin EU:ssa eteenpäin tällä kaudella

Ylen gallup: Perussuomalaiset suosituin puolue, vihreät sai keskustan kiinni

Ylen kannatusmittauksessa perussuomalaiset on noussut suosituimmaksi puolueeksi 18,8 prosentin kannatuksella. Nousua on vaalituloksesta 1,3 prosenttiyksikköä. Hallitusta kokoava SDP on toisena 17,8 prosentin kannatuksella, joka on samalla tasolla vaalituloksen kanssa. Lue lisää