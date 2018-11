Eurooppa-ministeri Terho: Ei tätä kukaan helpoksi olettanutkaan

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (sin.) korostaa, että Iso-Britanniassa keskiviikkona hallituksessa käsiteltävä Brexit- sopimusluonnos on yksi tärkeä virstanpylväs, mutta vaikea prosessi jatkuu edelleen kävi sopimuksen kanssa miten tahansa.

–Ero on pitkä ja vaikea, eikä kukaan muuta olettanutkaan.

Lähitunnit ja -päivät kertovat, miten prosessi jatkuu.

Epätietoisuutta

EU:n ja Britannian neuvottelijat pääsivät sopuun sopimustekstin sisällöstä tiistai-iltana.

Hallitus kokoontuu arvioimaan sopimusluonnosta Britannian EU-erosta alkuillasta. Brexitin jatko riippuu hallituksesta. Jos hallitus hyväksyy sopimuksen, se etenee brittiparlamentin käsittelyyn.

–Vaikka neuvottelutulos olisi hyväksyttävissä hallituksessa, niin sen jälkeen on avoin kysymys, miten sen käy parlamentissa. Tällä hetkellä oikein kukaan ei tunnu tietävän, miten parlamenttiin sopimukseen suhtautuu.

Järjestäytynyt ero toiveena

Terho korostaa Suomen toivovan, että brittien ero tapahtuisi järjestäytyneesti, eli että sekä hallitus että parlamentti hyväksyisivät sopimuksen.

–Tämän lisäksi toivomme, että brexitin jälkeen tuleva suhde Britannian kanssa olisi läheinen, erityisesti kaupan ja talouden saroilla. Tämä on Suomen etu.

Jos sopimus läpäisee molemmat seulat, alkaa uusi neuvotteluprosessi siirtymäajan verran.

–Tässä prosessissa haetaan linjaukset ja periaatteet Britannian ja EU:n väliselle uudelle suhteelle. Arvioni on, että tätäkin hiotaan monissa neuvottelupöydissä, vähintään tusinassa. Tämä kestää pari vuotta.

Harjoitus menossa

Terho jatkaa, että ero on mutkainen, koska tällaista ei ole ennen tapahtunut EU:ssa.

–Unionista eroamisen mekanismeja käytetään ensimmäistä kertaa ja samalla harjoitellaan, miten ne käytännössä toimivat. Oli alusta pitäen selvää, ettei tämä ole helppoa. Ihan vähästä ei kannata lannistua, eikä ole lannistuttukaan. Aitoja tulee koko ajan ylitettäväksi, siihen pitää varautua. Nyt meillä on mahdollisuus saavuttaa yksi välivaihe.

Tilanne on herkkä

Terho ei veikkaa, miten sopimusluonnoksen käy hallituksessa.

–Tilanne on hyvin herkkä. Parlamentin kanta on auki. Suurin kysymys tällä hetkellä nyt on, tukeeko edes hallitus tätä luonnosta, Terho pohtii.

Mikäli sopimus hylätään, niin silloin Britannia joutuisi lähtemään unionista ilman siirtymäajan neuvotteluja niin sanotusta uudesta suhteesta. Tätä moni pitää Britanniassa kaikkein huonoimpana vaihtoehtona.

Eropäivä on ensi vuoden maaliskuun lopussa.