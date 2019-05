EU yrittää välttää draaman huippunimityksissä – nimitysruletti pyörähtää käyntiin Romanian huippukokouksessa

Kimmo Elomaalle vaaditaan ehdotonta vankeutta törkeästä talousrikoksesta

Syyttäjä vaatii Kimmo Elomaalle ehdotonta vankeutta törkeästä velallisen epärehellisyydestä. Elomaa on syyttäjän mukaan nostanut vuosina 2015–2017 ghanalaisen pankin kortilla automaateista liki 150 000 euroa. Syyttäjän mukaan Elomaa on näin velallisena ollessaan hävittänyt omaisuuttaan ilman hyväksyttävää syytä, sillä häneltä on ollut perittävänä valtiolle tulevia korvauksia yli 60 000 euroa. Lue lisää