EU-komission puheenjohtaja: Olli Rehn ja Erkki Liikanen olisivat erinomaisia EKP:n johtoon

BRYSSEL

Euroopan komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin mielestä Olli Rehn ja Erkki Liikanen olisivat erinomaisia Euroopan keskuspankin (EKP) johtoon.

Juncker sanoo STT:lle pohjoismaisten uutistoimistojen haastattelussa, että sekä Liikasella että Rehnillä on kaikki, mitä EKP:n pääjohtajalta vaaditaan. Samalla hän muistuttaa, että päätös kuuluu jäsenmaille.

– He ovat hyviä ystäviäni. Jos haluat olla avuksi ystäville, älä tue heitä liian paljon. Mutta he kaksi olisivat totta kai erinomaisia, koska heillä on kaikki, mitä EKP:n pääjohtajalla pitää olla. Mutta on ranskalaisia, saksalaisia ja muita.

Hän muistuttaa, että nimitys on jäsenmaiden käsissä.

Aiemmin Handelsblattin haastattelussa Juncker sanoi, ettei hänellä olisi mitään sitä vastaan, jos Saksan keskuspankin pääjohtaja Jens Weidmann nousisi Euroopan keskuspankin johtoon.

– Sanoin, etten olisi pahoillani, jos saksalaisesta tulisi EKP:n pääjohtaja, mutta en virallisesti ja vahvasti tukenut Jens Weidmannia, joka on hyvä ystäväni, Juncker selventää.

EU:n ylimpiä johtajan paikkoja ei ole vielä tipahtanut Pohjoismaille, eikö olisi jo aika? Luxemburgin pitkäaikainen pääministeri ja komissiota viisi vuotta johtanut Juncker sanoo, ettei hänellä olisi mitään sitä vastaan, jos joku viisaasta Pohjolasta asettuisi johonkin näistä tehtävistä. Nimitysvyyhti kuuluu kuitenkin jäsenmaille ja parlamentille, eikä hän halua sekaantua siihen.

Vaalien jälkeen EU-maat sopivat nimitysvyyhdistä, johon kuuluu neljä tehtävää: Junckerin seuraajan, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, korkean edustajan ja Euroopan keskuspankin pääjohtajan paikat.

Vuotojen talo

Kilpailukomissaari Margrethe Vestager on ollut tiiviisti mukana veikkailuissa komission seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Juncker kertoo, että hän pyysi Tanskan hallitusta "lähettämään Vestagerin" Brysseliin viisi vuotta sitten. Hän kertoo esittäneensä saman toiveen hallitukselle myös nyt.

– Kun muodostin komissiota, kieltäydyin kuudesta komissaarista. Pyysin hallituksia lähettämään kymmenen nimettyä henkilöä, jotka olin tuntenut pitkän urani varrelta.

Vestager saa esimiehensä täyden tuen myös arvostelua herättäneessä päätöksessään torjua ranskalaisen Alstomin ja saksalaisen Siemensin yhdistyminen aiemmin tänä vuonna. Kilpailupäätökset tehdään muodollisesti komissaarien kokouksessa, mutta joka kerta komissaarit ovat hänen mukaansa päättäneet kuten tanskalaiskomissaari on esittänyt.

Päätös ei tuottanut hänen mukaansa vaikeuksia.

– Yllätyn aina siitä, miten ihmiset voivat keksiä tarinoita. Tai en ole enää yllättynyt, koska tämä on vuotojen talo. Mutta tämä ei ollut vuoto, se oli vale.

– Saksalaiset ja ranskalaiset eivät olleet iloisia, mutta minä en ole täällä tehdäkseni saksalaiset tai ranskalaiset muita iloisemmiksi.