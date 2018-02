EU-komissaarin mukaan Eurooppa tarvitsee lähivuosina 10–20 jättikokoista akkutehdasta – Suomella on pullat hyvin uunissa

Opettaja voi ylittää sopivan rajat vapaa-ajallakin – Ex-opiskelijat kertovat uusimaalaislukion opettajan toimineen sopimattomasti

Opettaja on opettaja vapaa-ajallakin, sanoo Opetusalan eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja ja lukio-opettaja Arno Kotro. Opettajan ja opiskelijan suhde on pidettävä ammatillisena, eikä esimerkiksi intiimi kanssakäyminen käy, sillä opettaja on valta-asemassa suhteessa opiskelijaan. Lue lisää