EU:ko hidas? Komissiosta pamahti päätös kolmessa päivässä

Maanviljelijät odottavat keskiviikkoa jännittyneinä.

Silloin selviää, mitä kuivuudesta kärsineelle maataloudelle on luvassa. Kriisipaketista päätetään budjettiriihessä maa- ja metsätalousministeriön suuntaviivojen pohjalta.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo Lännen Median haastattelussa, että kriisipaketti ei sisällä uusia työkaluja.

–Niiden luominen veisi aikaa ja siihen meillä ei ole varaa. Akuuttiin kriisiin on saatava apua nopeasti.

Ministeri tähdentää, että Suomi ei ole yksin. Kuivuudesta on kärsitty laajoilla alueilla Euroopassa.

–Maatalousneuvostossa jokainen jäsenmaa käytti puheenvuoron kuivuudesta. Kaikkien viesti oli sama, kriisi pitää hoitaa. Sääriski on viljelijöillä, ei kellään muilla.

EU myöntyy joustoihin

EU:lta ole tulossa rahaa kriisiin.

–Tämä on totta edelleen. Maatalouskomissaari Phil Hogan totesi, ettei hän voi luvata rahaa, mutta aivan tyhjin käsin ei jääty.

Komissaari lupasi, että maatalouden ahdinkoa helpottavia joustoelementtejä voidaan ottaa käyttöön.

Jotakin joustoa on jo saatu.

–Tukimaksuja on aikaistettu. Se ei tuo yhtään euroa lisää, mutta auttaa hiukan kassavajeeseen. Edelleen olemme saaneet luvan siihen, että pakkokesantoaloilta voidaan korjata satoa. Saimme tähän vastauksen kolmessa päivässä. Tämä todistaa, että EU:sta jotakin saa nopeastikin, kun on tahtoa.

Leppä on huomannut, että asenne komissiossa on pikku hiljaa muuttunut. Reagointikyky on parantunut.

Paketti monesta osasta

Entä kotimaan potin suuruus?

Siihen ministeri ei ota kantaa. Tuottajajärjestö MTK on vaatinut huomattavaa kädenojennusta valtiolta. Ruotsissa viljelijöille on luvattu 120 miljoonan euron summa.

Leppä korostaa, että länsinaapurissa ei ole kyse siitä, että talonpojille jaettaisiin tuo summa tuosta vaan.

–Tukipaketti on kahdelle vuodelle. Paketti sisältää sekä lyhyt- että pitkäaikaisia apuvälineitä. Se koostuu useasta palikasta ja rahaa annetaan monen erilaisen mekanismin kautta.

Samansuuntaista pakettia on odotettavissa meilläkin.

–Jonkin suuruisen tuen lisäksi mukana on verotuksellisia elementtejä.

Mahdollisesti mukana on myös lainoitukseen liittyviä helpotuksia.

Nopeutta vaaditaan

Viime kesänä maataloutta kiusasi sade. Tuolloin päätettiin energiaveron palautuksesta.

–Se on yksi apu, mutta siinä on ongelma, että se vaikuttaa viiveellä. Rahat tulevat viljelijöille ensi kuussa. Tämä kertoo siitä, miten hankala on löytää työkaluja, jotka toimisivat nopeasti.

Jatkossa iso työ edessä

Kuivuuden paketti on oma lukunsa, eikä se ratkaise maatalouden kannattavuusongelmaa, joka on syventynyt viime vuosina nopeasti.

Venäjän pakotteet ja EU:sta tulleet kiristykset ovat vieneet satoja miljoonia.

–On päivänselvää, ettei mistään löydy sellaisia miljoonia kuin markkinoilta. Siksi huomio pitäisi kiinnittää niihin.

Ministeriössä on tehty laskelmia siitä, mikä merkitys on tukimuodoilla ja sillä, miten markkinat toimivat.

–Jos maidon litrahintaan saataisiin seitsemän senttiä lisää, niin se tietäisi vuositasolla 163 miljoonan euron pottia. Lihatiloilla 38 sentin lisä kilohintaan tietäisi 55 miljoonaa euroa. Pienillä senttimäärillä saadaan iso vaikutus.

Takavuosien tasolle

OP-ryhmän entinen pääjohtaja Reijo Karhine n etsii keinoja kannattavuuden parantamiseksi.

–Karhisen selvityksen tarkoitus on, että maatalouteen saadaan lisää yrittäjätuloa 500 miljoonaa euroa eli päästäisiin sille tasolle, jossa

oltiin vuonna 2010.

Liikevaihtoa on huvennut paljon, sillä kustannukset ovat nousseet jyrkemmin kuin tuotot.

Markkinat ykkönen

Leppä luettelee, että kannattavuutta voidaan parantaa kolmesta näkökulmasta.

–Yksi osa ovat markkinat ja markkinahinta. Toinen osa ovat tilat, eli mitä ne voisivat tehdä paremmin. Se voi olla tilojen välistä yhteistyötä ja uuden teknologian hyödyntämistä. Kolmas palikka ovat poliitikot, eli mitä me voimme tehdä.

Kolmesta palikasta markkinat ovat tärkeimmät. Erityisesti toivotaan kaupparyhmittymien vastaantuloa.

–Ongelmana ovat pitkät toimitussopimukset, jotka eivät istu tähän päivään. Ne pitäisi katsoa uudelleen.