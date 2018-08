Etla vaatii Suomeen tiemaksuja auton käytön mukaan – Sähköautoilija käyttäisi osan varoista uusiin latauspisteisiin

Sähköautoilija, kuten helsinkiläinen Khuong Le, ei tuota enää valtion kassaan tuottoisaa polttoaineveroa.

Miljardien polttoaineverotuotosta ei ole kohta enää apua tieverkon kehittämiseen, kun sähköautojen määrä kasvaa. Niinpä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) ottaisi käyttöön lähivuosina uudet tiemaksut.

– Tulisi sitten tutkia tarkkaan, mihin tiemaksuista saadut varat käytettäisiin. Osa varoista pitäisi käyttää sähköautojen uusiin latauspisteisiin eli latausverkoston kehittämiseen, Khuong Le vaatii.

Le on ajanut sähköautolla työmatkansa jo vuoden päivät ja on valintaansa erittäin tyytyväinen.

Etlan tutkimusjohtajan Niku Määttäsen mukaan polttoainevero on tärkeä tulonlähde valtiolle. Veroa on kerätty selvästi enemmän kuin tieverkon ylläpitämiseen on käytetty rahaa.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan valtio sai vuonna 2017 polttoaineverotuloja kolme miljardia euroa; tienpitoon ja tiehankkeisiin käytettiin noin miljardi euroa.

– Polttoainevero ei ole korvamerkittyä rahaa. Sille on ollut muutakin käyttöä kuin liikenneinfrastruktuurin ylläpito, Määttänen toteaa Lännen Medialle.

Valmistelua riittää vielä

Etla siis haluaisi ottaa tiemaksut käyttöön lähivuosina. Tutkimuslaitos julkaisi torstaina asiaan liittyvän muistion: liikenneinfrastruktuurin rahoittamiseen tarvitaan uusia välineitä.

Etlan toimitusjohtajan Vesa Vihriälän mukaan rahoituksen uudistaminen on välttämätöntä.

– Tekniikan kehitys antaa yhä paremmat edellytykset hyödyntää käyttäjämaksuja tehokkaana rahoituslähteenä.

Tiemaksujen tarkoituksena ei ole laittaa konkreettisia tietulleja kaupunkien sisäänmenoväylille, vaan tiemaksu perustuisi auton käyttöön.

– Tiemaksun käyttöönotto vaatii toki paljon valmistelutyötä, joten aivan heti maksua ei voi ottaa käyttöön, Määttänen sanoo.

Hänen mielestään seuraavan hallituksen pitäisi kuitenkin viedä asiaa eteenpäin.

Tiemaksulla halutaan paikata muun muassa tien kulumisen kustannuksia. Etlan mukaan tien kulumista vastaava tiemaksu varmistaa, että tietä ei käytetä tuhlailevasti.

Tiemaksuilla halutaan myös hillitä liikenteen ja saasteiden määrää.

– Tiemaksujen tuottoa voitaisiin käyttää myös julkisen liikenteen parantamiseen.

Ruuhkien hillitsemistä

Etlan mukaan polttoaine- ja autovero ovat kömpelöitä tapoja hinnoitella tieverkon käyttöä, koska ne eivät ota huomioon sitä, että ruuhkautuminen on ongelma vain tietyillä tieosuuksilla ja tiettyinä aikoina.

Määttäsen mukaan ruuhkien hillitseminen koskee lähinnä pääkaupunkiseutua. Hän lisää, että maaseudulla tiemaksujen pitäisi yleensä olla pienempiä kuin kaupungeissa. Tosin sähköautojen lisääntymisen myötä tiemaksuja tarvittaisiin maallakin.

– Sähköautojen markkinaosuus on vasta muutaman prosentin verran, mutta kymmenen vuoden kuluttua tilanne on luultavasti erilainen.

Kiinteistöveroon korotus

Määttäsen mukaan myös kiinteistöveron korotus voi tuoda helpotusta rahoitukseen.

–Kiinteistöveron korotus koskee isoja kaupunkeja ja kasvukeskuksia, joissa asukkaat hyötyvät esimerkiksi metroaseman läheisyydestä.

Määttänen selventää, että toimivan joukkoliikenteen varrella olevien asuntojen ja tonttien arvo nousee ja siksi myös kiinteistöveroa voi nostaa.

– Jos asukas hyötyy maan arvon noususta, on kiinteistöveron nousu perusteltua.

Ennenkin on suunniteltu

Etla on torstaina julkaistussa muistiossaan samoilla linjoilla tiemaksuissa kuin Jorma Ollilan vetämä työryhmä vuonna 2013.

Ollilan työryhmän mukaan Suomessa pitäisi edetä autoilun verotuksessa kohti kilometriveron käyttöönottoa.

Myös liikenneministeri Anne Berner (kesk.) esitti pari vuotta sitten tiemaksun käyttöönottoa. Tiemaksu liittyi liikenneverkkoyhtiön perustamiseen.

Sen mukaan yhtiö olisi myynyt kuluttajille aikaan perustuvaa tienkäyttöoikeutta. Maksu olisi porrastettu auton hiilidioksidipäästöjen tai kilometrien perusteella.