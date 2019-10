Etelässä ja maan keskiosassa syytä varautua huonoon ajokeliin, merellä kovaan tuuleen

Eläkeuudistus: Suurin eläkevakuuttaja Keva jakautuisi kahtia – Maksaisi 10 miljardin euron myötäjäiset kuntatyöntekijöiden pitemmästä eliniästä

Suomen suurin työeläkevakuuttaja Keva on valtavan muutoksen edessä, jos kunnallisen ja yksityisen sektorin työeläkejärjestelmien yhdistäminen toteutuu. Yhdistäminen on vireillä ja asiaa koskeva lainsäädäntö on tarkoitus saada vielä tällä hallituskaudella valmiiksi. Lue lisää