”Esperi Caren tilanne on vain jäävuoren huippu”, sanoo JHL-johtaja ja vaatii hallitukselta kriisitoimia – Valvira selvittää koko Esperin vanhustenhuollon toiminnan

Esperi Caren vanhustenhuollon asumispalveluista koko Suomessa valmistuu kokonaisarvio lähiaikoina, kertoo sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ylitarkastaja Elina Uusitalo .

Valvira tekee arvion, ovatko kunnossa elementit, jotka takaavat vanhuksille laadukkaan ja turvallisen hoidon. Uusitalo painottaa, että koko Esperin vanhustenhoidon toiminta selvitetään.

Valvira on saanut huolestuneita yhteydenottoja eri puolilta maata ja se on määrännyt aluehallintoviraston tekemään muutamaan yksikköön tarkastuksen. Ensimmäiset yhteydenotot Esperiin liittyen tulivat valvovalle viranomaiselle jo pari vuotta sitten vuodenvaihteessa 2016–2017.

Jos yritys on toiminut lainvastaisesti, valvova viranomainen eli Valvira tai aluehallintovirasto, voi antaa huomautuksen tai määräyksen korjata puutteet kaikissa yksiköissä. Jos määräystä ei uskota, viranomainen voi määrätä uhkasakon.

–Vielä en voi sanoa, mitä valvontapäätös sisältää. Asia on kesken, Uusitalo totesi sunnuntaina.

Valvira pohtii nyt myös, onko tarvetta muihin valvonnan toimenpiteisiin yksityisen vanhustenhoidon osalta.

–Olen tyytyväinen, että keskeytys yhdessä yksikössä saa parannuksia aikaan. Toivon, että muutkin palveluntuottajat miettisivät näitä asioita.

Valvira ilmoitti perjantaina julkisuuteen, että se keskeyttää välittömästi hoivakoti Ulrikan toiminnan Kristiinankaupungissa aluehallintovirastolta saamiensa valvontatietojen vuoksi.

Esperi Caren toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni myönsi lauantaina, ettei epäkohtia ole otettu riittävän vakavasti.

–Tästä olemme erittäin pahoillamme ja tämä on meille tästä tilanteesta kaikkein tärkein oppi. Tämä tullaan laittamaan välittömästi kuntoon, Aarnio-Isohanni totesi.

Esperi Care on yksityinen hoiva-alan jätti, jolla on toimintaa ympäri Suomen ja joka pyörittää satojen miljoonien eurojen liikevaihtoa. Sillä on yhteistyötä 200 kunnan kanssa, eli yli puolet Suomen kunnista on Esperin sopimuskumppani.

Valviran mukaan Ulrikan hoivakodin toiminnan tutkiminen käynnistyi aluehallintoviraston saatua lyhyellä aikavälillä useita vakavia asiakasturvallisuuden vaarantumiseen viittaavia yhteydenottoja.

–Olemme laittaneet perjantaina Esperille hyvin yksityiskohtaisen selvityspyynnön niistä puutteista, joita aluehallintovirasto on todennut. Odotamme nyt selvitystä, jonka on oltava perusteellinen. Sen perusteella arvioimme jatkamisen edellytykset. Sitä ennen Ulrikassa ei voida aloittaa toimintaa.

Valvira saa viikoittain useita yhteydenottoja vanhustenhoidon puutteellisesta laadusta ja sisällöstä.

–Yhteydenottoja tulee monesta eri yrityksestä ja ympäri Suomea. Ilmoitusten määrä on selkeästi kasvanut. Kasvu näkyi vuonna 2017 ja kasvu jatkui vuonna 2018, Uusitalo kertoo.

–Henkilöstöltä tulee suorastaan hätähuutoja. Omaiset ottavat myös yhteyttä, että mikä on palvelun riittävä laatu.

Yksi viesteistä on se, että hoitajat tekevät pyykkihuoltoa, siivousta ja keittiötöitä, jotka kaikki ovat pois vanhuksen luona olemisesta ja hänelle hoivan tekemisestä. Sitä ei kuitenkaan lasketa miinukseksi hoitajamitoitukseen, eli käsipareja hoivaan on entistä vähemmän.

Toinen viesti Uusitalon mukaan on se, että yritys on siirtänyt vastuuhenkilön kokonaan hoivatyöntekijäksi.

–Varsin paljon on tullut tästä ilmoituksia ihan suoraan vastuuhenkilöiltä. Erityisesti Länsi- ja Sisä-Suomen alueella on ollut ongelmia, ja valvontaa on jo menossa siellä. Lupapäätöksessä määritellään tarkkaan henkilöstömäärä ja mitä kukin tekee, eikä sitä voi tulkita.

Lisäksi lääkehoitoon liittyvät puutteet ja huolimattomuus ovat lisääntyneet.

–Sattuneet virheet ovat olleet nyt paljon vakavampia kuin aiemmin. Se osoittaa, että lääkehoidollista osaamista ei ole tai sitten on ollut niin kiire. Tai jokin muu asia saa aikaan sen, että meille kanteluna tulleet, lääkehoitoon liittyvät virheet ovat olleet aika vakavia.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL vaatii, että hallituksen on luotava pikaisesti kriisiohjelma, jossa lainsäädännöllä säädellään hoivamitoitus ja ihmisyyttä kunnioittavat pelisäännöt sote-palvelujen kilpailutukseen. JHL vaatii ottamaan laatukriteerit ja hoivamitoituksen sote-kilpailutuksessa etusijalle.

Pääministeri Juha Sipilältä (kesk.) kysyttiin Ylen pääministerin haastattelutunnilla, mitä hän vastaa JHL:lle. Sipilä ei vastannut suoraan mitään, vaan sanoi, että tärkeintä on se, että valvontaviranomainen on puuttunut tilanteeseen.

Sipilä huomautti, että hallitus ei ole leikannut kunnilta, joten yksityisen vanhustenhuollon ongelmien takana eivät ole hallituksen tekemät leikkaukset.

–Jokainen vanhus on ansainnut hyvän hoidon. Sen täytyy olla kaiken toiminnan edellytys, Sipilä sanoi.

JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii tiedotteessa, että sote- ja maku-uudistuksessa esitetyistä 3 miljardin säästöistä on luovuttava ensi tilassa ja kunnille on myönnettävä riittävä rahoitus vanhuspalveluihin.

–Esperi Caren tilanne on vain jäävuoren huippu. Tilanteen on annettu jatkua liian pitkään. Nyt on tarpeen, että maan hallitus käy kokonaistilanteen läpi ja ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin.