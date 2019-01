Esperi Care myöntää tehneensä virheitä ja lupaa parantaa toimintaansa

HELSINKI

Hoiva-alan yritys Esperi Care myöntää, että sen toiminnassa on ollut virheitä. Yritys lupaa palkata lisää henkilöstöä hoivakoteihinsa. Valvira on määrännyt Esperin toiminnan keskeytettäväksi Ulrika-hoitokodissa, ja vastuu hoidosta on siirtynyt kaupungille.

Esperi Care lupaa tiedotteessaan, se ryhtyy välittömiin toimiin luottamuksen palauttamiseksi. Yhtiön mukaan Ulrikan ongelmat liittyvät laajemminkin henkilöstön resursointiin.

Toimitusjohtaja Marja Aarnio-Isohanni myöntää, että henkilöstön huolia ja viestejä johdolle ei ole otettu riittävän vakavasti.

– Tästä olemme erittäin pahoillamme ja tämä on meille tästä tilanteesta kaikkein tärkein oppi. Tämä tullaan laittamaan välittömästi kuntoon, Aarnio-Isohanni sanoo tiedotteessa.

Toimitusjohtaja kertoo, että yritys esimerkiksi palkkaa lisää väkeä tilanteen korjaamiseksi.

– Ymmärrämme, että luottamus meitä kohtaan on nyt saanut kolauksen. Teemme paljon töitä palauttaaksemme sen.

Esperi kertoo tekevänsä yhteistyötä parinsadan kunnan kanssa ja työllistävänsä yli 6 000 ihmistä.

Tehy: Erityisen runsaasti ongelmia

Tehyn johtavan lakimiehen Vappu Okkerin mukaan henkilöstön vähyyteen liittyviä ongelmia on tullut erityisen runsaasti esille Esperi Care -yhtiön hoitokodeissa. Okkerin mukaan ongelmia on ollut muidenkin hoiva-alan ketjujen kanssa.

Okkerin mukaan henkilöstön määrässä pihistetään yksityisissä hoivakodeissa selvästi useammin kuin kuntien ja kaupunkien itse pyörittämissä laitoksissa.

STT