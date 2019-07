Esperi Care kertoo tehneensä isoja muutoksia talven kohun jälkeen – hoitajaliiton mukaan laatu vanhusten hoivakodeissa on parantunut vain viranomaisten huomautuksesta

Kalastajat tarttuvat vapaan yhä useammin lyhyen kalastusluvan turvin, syynä luvan kallistuminen

Lyhyiden, vain viikon tai vain päivän voimassa olevien kalastuslupien suosio on kasvanut ennätyssuureksi. Metsähallituksen mukaan lyhyiden kalastuslupien suosio on kasvanut samalla, kun vuoden voimassa olevien kalastuslupien suosio on hiipunut. Lyhyitä kalastuslupia on ostettu erityisesti sen jälkeen, kun eduskunta päätti nostaa kalastusluvan eli kalastonhoitomaksun hintaa. Lue lisää