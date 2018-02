Esikuntapäällikkö Hornetin ulosajautumisesta: Näitä sattuu arviolta noin joka toinen tai kolmas vuosi

Lapin lennoston esikuntapäällikön, everstiluutnantti Juri Kurttilan mukaan Oulunsalon lentokentän torstai-illan kaltaisia hävittäjän ulosajautumisia kiitotieltä sattuu Suomessa noin joka toinen tai kolmas vuosi.

–Tämä on ihan arvio, ei ole tavatonta, että niitä on harvemminkin. Nyt en heti muista vastaavanlaista. Jokaista pyritään luonnollisesti välttämään, hän totesi Lännen Medialle.

Lapin lennoston Hornet-monitoimihävittäjän laskun jälkeisen ulosajautumisen tapahtumakulkua ja syitä selvittämään on jo asetettu tutkijalautakunta.

–Ei olisi pitänyt mennä pitkäksi, mutta nyt tutkitaan, mikä on aiheuttanut tämän. Näyttää siltä, että on ollut hyvin lievä se vauhti, jolla kone on tullut lopun.

–Henkilövahinkoja ei tullut, eikä alustavien tietojen mukaan myöskään materiaalivahinkoja, eikä osumia kiinteisiin rakenteisiin ole. Huomenna selvitetään asia koneen suhteen tarkemmin, Kurttila kertoo.

–Tämä oli lievä, mutta kuitenkin rajat ylittävä tapaus, hän tiivistää.

Kiitotieltä muutaman metrin lumihankeen ulosajautunut kone oli suorittamassa normaalia tehtävänmukaista harjoitusyölentoa. Myös olosuhteet kentällä olivat normaalit.

Tehtävä oli Kurttilan mukaan lentäjän koulutusvaiheen mukainen.

Oulunsalossa sijaitseva Oulun lentokenttä oli tapahtuneen vuoksi hetken aikaan suljettuna, millä oli vaikutusta muutamaan Finnairin vuorolentoon. Puoli kahdeksalta Ilmavoimat viesti, että Hornet on hinattu pois tapahtumapaikalta, ja että lentoaseman toiminta jatkuu normaalisti.