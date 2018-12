Esikoiskirjailijan köyhyyttä käsittelevä teos johti syksyllä esitutkinaan – tällainen on teos, jonka useat kokivat loukkaavana

Useampi ihminen kokee itseänsä ja läheisiään loukatun Noora Vallinkosken romaanissa. Kirjasta aloitettu tutkinta on poliisin mukaan vielä "pahasti kesken".

Turkulaiseen, pahamaineiseen Pernon lähiöön sijoittuvasta Perno Mega City -teoksesta aloitettiin syyskuussa esitutkinta, sillä moni lukija tunnisti siitä itsensä tai läheisensä.

Noora Vallinkosken kirjoittamaa kirjaa tutkitaan Sisä-Suomen poliisilaitoksen Jyväskylän yksikössä nimekkeellä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat 26. lokakuuta.

Kirjan käsittelemät aiheet vähäosaisuus ja köyhyys ovat arkoja aiheita, mutta silti tutkinta on poikkeuksellinen, myöntää poliisi.

–Esitutkinta on edelleen kesken ja sitä jatketaan. Se etenee hitaasti mutta varmasti. Tämäntyylisissä asioissa esitutkinta tulee kestämään asian laaja-alaisuuden ja lukuisten kuulemisten vuoksi, kertoo rikoskomisario Ari Rutanen Sisä-Suomen poliisista.

Rutanen ei osaa arvioida, kuinka pitkään tutkinta tulee kestämään, mutta kyse on ainakin kuukausista.

–Tässä on useampi taho, joka kokee itseänsä ja läheisiään loukatun. Joudumme turvautumaan kuulemisissa virka-apukuulusteluihin, joten tässä on kyse myös muiden poliisien aikatauluista. Puolikin vuotta on lyhyt aika tämäntyyppisessä tapauksessa.

Tarkemmin hän ei suostu asiaa kommentoimaan, sillä tutkinta on vielä "pahasti kesken".

Kirjan poisveto ei liittynyt tapaukseen

Vallinkosken teos on fiktiivinen eikä kyseessä ole avainromaani, jossa tarkoituksellisesti kerrottaisiin todellisista ja tunnistettavista ihmisistä.

Kustantaja Ville Rauvola Atenasta on yllättynyt kirjan herättämästä reaktiosta.

–Ei tämmöistä ole tapahtunut vuosikymmeniin. Vaateet ovat kohdistuneet yhden kahden lauseen sivuhenkilömainintoihin, eivät päähenkilöön tai kehenkään keskeiseen henkilöön.

Kyseissä kohdissa vilahtelee kymmenittäin henkilöhahmoja, joita kuvaillaan, kun he kulkevat esimerkiksi kadulla ohi.

Kirjan ensimmäinen versio vedettiin aiemmin pois markkinoilta. Rauvolan mukaan kirjasta korjattiin pari virhettä. Kirjan editointivaiheessa eivät henkilöhahmojen kuvaukset millään tavalla nousseet esiin.

"Kirjallisuus ei ole tirkistelykohde"

Ikäväkin kohu kirjan ympärillä voi joskus vaikuttaa kirjan myyntiin suotuisasti. Kustantajan mukaan kirjaa on myyty esikoisromaaniksi keskivertoa enemmän ja kirjastosta sitä on varattu ahkerasti.

Esimerkiksi Turun kaupunginkirjastossa se on tällä hetkellä 12. varatuin kirja ja kahdeksanneksi varatuin romaani (297 varausta). Kirjastosta kerrotaan, että varausten määrässä oli selvä piikki lokakuun loppupuolella, kun tapaus nousi julkisuuteen. Tuolloin uusien varausten määrä nousi lyhyessä ajassa yli sataan.

–Tämä ei ole ollut sellainen asia, mitä ei millekään kirjalle toivoisi. Vaikka kirjaa olisikin lainattu enemmän sen vuoksi, että ihmiset yrittävät löytää tekstistä todellisuutta, se ei ole kirjallisuuden näkökulmasta kiinnostavaa.

Atena on sopinut Noora Vallinkosken kanssa siitä, että hänen ei tarvitse kommentoida kirjaansa liittyvää tutkintaa enempää.

–Toivotaan, että ihmiset lukevat tässä välissä kirjaa niin kuin sitä pitääkin lukea eli romaanina. Ihmisillä, jotka siitä ovat mielensä pahoittaneet, on tapana keittää keittoa uudestaan ja uudestaan. Minusta tämä tuntuu häirinnältä.