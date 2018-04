Erotettu FBI-johtaja vertaa kirjassaan Trumpia mafiapomoon

James Comey kertoo Trumpin pakkomielteestä puhdistautua väitteiltä puuhistaan prostituoitujen kanssa moskovalaisessa hotellihuoneessa.

Tämä kirja tulee olemaan varma myyntimenestys. Presidentti Donald Trumpin vajaa vuosi sitten erottama FBI-johtaja James Comey kertoo nyt oman kokemuksensa Valkoisen talon tuoreesta isännästä.

Ensi tiistaina myyntiin tuleva kirja A higher loyalty: Truths, Lies and Leadership on 304-sivuinen opus, josta Washington Post on tarjoillut makupaloja. Otteiden perusteella kirja on kylmäävää luettavaa.

James Comey ei ole nauhoittanut keskustelujaan Trumpin kanssa, mutta hänellä oli tapana tehdä tarkat muistiinpanot heti tapaamisen jälkeen. Hän on valottanut muistiinpanojaan kongressin kuulemisissa, mutta uudessa kirjassaan Comey kertoo myös omista vaikutelmistaan.

Kaikesta valehdellaan

Comey vertaa tapaamisiaan Trumpin kanssa aikaisempiin kokemuksiinsa oikeuslaitoksen syyttäjänä. Trump on Comeyn mielestä kuin mafiapomo, jota ympäröi uskollisuuslupauksen antaneiden avustajien hiljaisuus.

–Kaikesta valehdellaan, isosta ja pienestä, jotta voidaan palvella jotain uskollisuuskoodia, joka asettaa organisaation moraalin ja totuuden yläpuolelle, Comey kirjoittaa. Alaisten lojaalisuus on Trumpille kaikki kaikessa.

Comey kuvaa Trumpin synnynnäiseksi valehtelijaksi ja epäeettiseksi johtajaksi, jolta puuttuu inhimillinen lämpö ja jonka toimintaa ajaa henkilökohtainen ego. Comey sanoo, ettei hän ole nähnyt Trumpin nauravan kertaakaan.

Potkut "epäpätevälle"

Republikaani Comey tuli FBI-virkaan demokraattipresidentti Barack Obaman nimittämänä, mutta hän joutui myrskyn silmään marraskuun 2016 presidentinvaalien alla päätettyään ottaa Trumpin vastaehdokkaan Hillary Clintonin sähköpostit uudelleen tutkittavaksi.

Comeyn ja Trumpin tiet yhdistyivät, kun FBI:n johtajan vastuulla oli tutkia väitteitä Venäjän pyrkimyksistä sekaantua Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. Miehet tapasivat alkuvuodesta 2017 muutamaan otteeseen.

Lopputulos oli, että Trump erotti Comeyn ja siirsi Venäjä-tutkimukset erikoissyyttäjä Robert Muellerille. Trump perusteli potkuja Comeyn "epäpätevyydellä" mutta hän myönsi myöhemmin, että "se Venäjä-juttu" oli myös vaikuttamassa päätökseen.

Comeyn kirjan perusteella vaikuttaa siltä, että Venäjä-yhteydet ovat äärimmäisen kiusallinen juttu Trumpille. Hän kutsuu tutkimuksia "salaliitoksi" ja "noitavainoksi".

Presidentti pyysi useaan otteeseen Comeyta tutkimaan brittiagentti Christopher Steelen laatiman Trump-raportin paljastuksia.

Bakteerikammo vaivaa

Erityisen paljon Trumpia näytti vaivanneen Steelen raportin väite, että on olemassa nauhoitus Trumpin puuhailusta prostituoitujen kanssa moskovalaisessa hotellihuoneessa Miss Universe -kisojen aikaan vuonna 2013.

Trump todisteli Comeylle, ettei hän ole pyytänyt naisia pissaamaan Ritz Carlton -hotellin saman sviitin sängylle, jossa presidentti Barack ja Michelle Obama olivat aiemmin yöpyneet valtiovierailullaan. Trump sanoi, että hänellä on bakteerikammo, joten "en ole mitenkään voinut antaa ihmisten pissata toistensa päälle minun lähelläni".

Trump oli kysynyt myös Comeylta, vaikuttaako hän mieheltä, joka tarvitsee prostituoitujen palveluja.

Tukka hyvin, kaikki hyvin

Comey kuvaa hauskasti Trumpin ulkonäköä. Kaksimetrinen Comey oli yllättänyt siitä, että Trump oli lyhyempi kuin tv:n kampanjaväittelyistä Hillary Clintonin kanssa oli voinut päätellä.

–Hänen kasvonsa näyttivät vähän oranssiin vivahtavilta. Silmien alla oli vaaleat puolikuut, joiden luulen syntyneen keinorusketuksessa käytettävistä pienistä laseista. Vaikuttavasti kammatut, kirkkaan vaaleat hiukset, jotka läheltä katsottuna näyttivät olevan hänen omansa. Muistan hämmästelleeni, kuinka paljon aikaa hänen on täytynyt käyttää aikaa aamulla niiden laittamiseen, Comey kirjoittaa.

Trumpin kannattajat ovat ryhtyneet vastahyökkäykseen. Republikaanit ovat perustaneet nettisivuston "Lyin’ Comey", jossa todistellaan, etteivät myöskään demokraatit luottaneet James Comeyn toimintaan.