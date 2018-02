Ero ulkomaalaisesta puolisosta voi kestää yli kaksi vuotta – tiedoksianto hankalaa, jos osoite tuntematon

Viestin perille saaminen ei ole aina viranomaisista kiinni, vaan henkilö ei välttämättä itse halua olla tavoitettavissa.

Avioeroa koskevien virallisten tiedoksiantojen toimittaminen ulkomailla oleskelevalle henkilölle voi olla hyvinkin hankalaa. Siksi kansainvälinen avioero voi pitkittyä.

Avioeroa voi hakea ja sen voi saada yksipuolisesti. Jos aviopuolisot ovat asuneet todistettavasti erillään vähintään kaksi vuotta, avioeron saa heti.

–Välillä eroa hakeva ei tiedä edes sitä, missä päin maailmaa toinen osapuoli oleskelee. Hankalaksi menee, jos papereissa lukee, että herra se ja se oleskelee ehkä Filippiineillä, kuvailee käräjätuomari Riikka Meroma Pirkanmaan käräjäoikeudesta.

Tavallisesti erohakemus on tehtävä kahdesti. Tällöin hakemusten väliin jää vähintään puolen vuoden mittainen harkinta-aika. Molemmat hakemukset on annettava tiedoksi toiselle osapuolelle, jotta eroprosessi voi edetä.

–Ensivaiheessa harkinta-aika käynnistyy vasta, kun toinen osapuoli on vastaanottanut tiedoksiannon asiasta. Samoin lopullinen ero voidaan myöntää vasta tiedoksisaannin jälkeen, Meroma sanoo.

–Kansainväliset avioliitot tuottavat paljon selvitettävää. Virallinen tiedoksianto toiseen valtioon voi kestää puolitoistakin vuotta, ja kaksivaiheisuutensa takia avioeroprosessi voi venyä pitkäksi.

Viralliset tiedoksiannot muihin valtioihin kulkevat Suomesta yleensä oikeusministeriön ja ulkoministeriön kautta.

Oikeusministeriön vastuulla ovat ne maat, jotka ovat mukana tiedoksiantoja koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa. Ulkoministeriö hoitaa sopimusten ulkopuolelle jääviä maita.

–Edellytyksenä on, että henkilön osoite on selvillä. Meiltä tiedoksianto lähtee kohdemaan Suomen suurlähetystöön, joka puolestaan on yhteydessä siellä paikallisiin viranomaisiin, kertoo lakimies Minna-Kaisa Liukko ulkoministeriöstä.

–Vireilläoloaika on noin neljästä kuukaudesta jopa puoleentoista vuoteen. Tiedustelemme välillä asian etenemistä ja kiirehdimme tarvittaessa.

–Viestin perille saaminen ei ole aina viranomaisista kiinni, henkilö ei välttämättä itse halua olla tavoitettavissa, Liukko sanoo.

Avioeroprosessissa viranomaisten on toisinaan puhallettava peli poikki.

–Joku varoventtiili täytyy löytyä, jotta asia saadaan ratkaistua. Jos tiedoksianto epäonnistuu, avioeropäätös voidaan kuuluttaa Virallisessa lehdessä, Meroma sanoo.

Rebekka Härkönen