Erikoislääkäri harmittelee sosiaalisessa mediassa noussutta kohua uudesta insuliinista: myrsky vesilasissa

Seinäjoella useita havaintoja sudesta – poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista välittömästi hätänumeroon

Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoella on liikkunut susi, kertoo poliisi. Poliisille on perjantaina tullut lukuisia havaintoja yksittäisen suden liikkeistä Seinäjoen alueella. Susi on poliisin mukaan liikkunut muun muassa keskustan alueella. Lue lisää