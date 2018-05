Entistä poliisijohtoa tietolähderekisteröinnin takia syytteeseen – "Jälkiviisas on aina helppo olla"

Valtakunnansyyttäjä pitää tapausta yhteiskunnallisesta merkittävänä. Entinen poliisiylijohtaja Paatero pettyi, mutta sanoo luottavansa oikeuslaitokseen.

Helsingin käräjäoikeudessa ratkaistaan aikanaan, ovatko muutamat poliisin entiset ja nykyiset johtajat rikkoneet lakia ja laiminlyöneet tietolähteiden kirjaamisen valvontaa.

Jupakassa on kyse Helsingin poliisin puutteellisesta tietolähderekisteröinnistä vuosilta 2008–2013.

Virkarikosepäilyt lähtivät liikkeelle siitä, kun Helsingin huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion on epäilty poistattaneen Helsingin poliisin tietolähderekisteristä tietolähteiden tiedot. Aarnion epäillään määränneen, että uusia tietolähteitä ei rekisteröitäisi. Tämä olisi virkavelvollisuuden vastaista.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen tiedotti keskiviikkona nostaneensa syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta myös entistä poliisiylijohtajaa Mikko Paateroa ja entistä Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Jukka Riikosta vastaan. Teot ajoittuvat vuosille 2009–2013.

Helsingin poliisilaitoksen päällikköä Lasse Aapiota vastaan on nostettu syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta hänen toimistaan vuosina 2012 ja 2013 Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä.

Syytteet ovat ainakin Suomessa harvinaislaatuisia.

– Tietolähteellä tarkoitetaan poliisin ulkopuolisen henkilön poliisille kertomaa tietoa rikoksesta tai rikollisesta. Tietolähteiden käyttö kuuluu osana poliisin kaikkein salaisimpaan poliisitoimintaan, jolle on tyypillistä, että poliisilla on korkea salassapito-oikeus koskien tietolähteen henkilöllisyyttä. Tämä korostaa valvonnan merkitystä. Tietolähteet on kirjattava ja rekisteröitävä tietyllä tavalla. Se on myös tietolähteiden ja poliisin turvallisuuden kannalta tärkeätä, Toiviainen selvittää.

Pitikö johtajien puuttua?

Syytteet koskevat Helsingin poliisilaitoksen huumausainerikosyksikössä pitkään jatkunutta laiminlyöntiä tietolähteiden käytön kirjaamisessa ja tietolähteiden rekisteröimisessä sekä esimiesten laiminlyöntiä puuttua viipymättä mainittuihin tiedossa olleisiin virheisiin.

– Esitutkinnan perusteella on todennäköisiä syitä epäillä, että esimiehet ovat laiminlyöneet puuttua tietolähteiden käytön kirjaamisessa ja rekisteröinnissä ilmenneisiin virheisiin. Mielestäni tämä on yhteiskunnallisesti merkittävä asia, jonka selvittämisintressi on suuri. Tuomioistuin ratkaisee, onko lakia noudatettu, Toiviainen sanoo.

Kaikki epäillyt ovat kiistäneet teot. Entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero kertoo olevansa pettynyt syytteiden nostamisesta.

– Odotin toisenlaista ratkaisua. En kuvitellut poliisiylijohtajana olevani sellaisessa asemassa, jossa henkilökohtaisesti vastaisin näistä asioista. Päällikkö vastaa kokonaisuudesta. Jälkiviisas on aina helppo olla. Varmasti monet tekisivät nyt asioita toisin, mutta vuosina 2009-2013 toimittiin sen mukaan, mitä silloin tiedettiin, Paatero kertoo.

Eläkkeellä oleva Paatero sanoo luottavansa Suomen oikeuslaitoksen riippumattomaan päätökseen.

– Tavallaan hyvä, että tuomioistuin katsoo nyt, missä menee henkilökohtaisen vastuun raja. Valmistaudun täysillä puolustukseen. On tosin mahdotonta muistaa kaikki vuosien takaisia tapahtumia ja kokouksia, hän toteaa.

Entisiä ja nykyisiä poliisijohtajia on epäilty Aarnion tapauksen takia liian löysästä valvonnasta.

Nykyinen poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen tiedotti nopeasti valtakunnansyyttäjän ratkaisun jälkeen siitä, että käytäntöjä on muutettu.

– Luottamuksen kannalta on tärkeää, että kokonaisuus selvitetään perusteellisesti. Poliisissa tietolähdetoiminnan käytännöt on tarkastettu ja uudistettu esitutkinnan aikana. Uusi ohjeistus ei jätä toiminnalle tulkinnanvaraa, Kolehmainen sanoo.