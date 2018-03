Entisen katalaanijohtajan tarkoitus mennä Suomesta Tanskaan – suomalaispoliitikot toivovat, että annettaisiin lähteä vapaasti

Carles Puigdemont on tiettävästi edelleen Suomessa, ja espanjalaislähteiden mukaan hänen suunnitelmansa oli lentää täältä Tanskaan. Keskusrikospoliisi harkitsee, miten Espanjan luovutuspyyntöön suhtaudutaan.

Entinen katalaanijohtaja Carles Puigdemont on tiettävästi edelleen vierailulla Suomessa ja tutustumassa kulttuuriin Helsingissä. Vierailun on määrä loppua tänään. Espanjalaismedian mukaan hänen seuraava kohteensa on Tanska, jonne hänellä olisi lentoliput iltapäiväksi Suomesta.

Espanjan poliisi antoi eilen Pugdemontista etsintäkuulutuksen ja kansainvälisen pidätysmääräyksen. Suomen viranomaiset ovat pyytäneet Espanjan viranomaisilta tarkennuksia ja lisätietoja luovutuspyyntöä koskien. Puigdemontin mahdollisesta pidättämisestä ja luovuttamisesta päättäisi Helsingin käräjäoikeus.

Keskusrikospoliisi ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin ennen lisätietojen saamista, vaan vasta keskustellut aiheesta syyttäjän kanssa.

Kansanedustaja Hanna Sarkkisen (vas.) mielestä on selvää, ettei Suomen pidä luovuttaa Puigdemontia Espanjaan, jossa tämä joutuisi tutkintavankeuteen poliittisista syistä.

–Hän on ollut Brysselissä maanpaossa jo pitempään. Suomen on mahdollista tehdä oma päätöksensä, ettemme osallistu poliittiseen vangitsemiseen.

Sarkkinen ei ehtinyt tavata eduskunnassa torstaina vieraillutta Puigdemontia henkilökohtaisesti. Sarkkisen tietojen mukaan Puigdemontin on ollut tarkoitus palata Brysseliin, jossa hän on asunut viime kuukaudet.

–Euroopan unionin alueella on vahva liikkumisvapaus. En usko, että hän on jäämässä Suomeen, mutta jos olisi, ei tarvittaisi mitään turvapaikan hakemista. Toivon, että siinä vaiheessa, kun hän on poistumassa, hänen annetaan mennä vapaasti.

Schengen-alueella matkustajilta ei välttämättä kysytä henkilöllisyystodistusta. Rajaviranomainen tekee ulkomaalaisvalvontaa, mutta sillä ei ole velvollisuutta pysäyttää matkustajaa, ellei ole tullut virallista määräystä.

Luovutuspyyntöä ei tarvitse panna täytäntöön, jos on epäily, että henkilö saattaisi joutua luovutuksen jälkeen poliittisen vainon kohteeksi.

Espanjan kehitys huolettaa suomalaispoliitikkoja

Puigdemontin kutsui Suomeen kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.), joka pitää kansainvälistä pidätysmääräystä käsittämättömänä. Hän ei voi uskoa, että Suomi voisi luovuttaa Puigdemontia.

–Presidenttiä uhkaa Espanjassa vuosikymmenien vankeustuomio siitä, että hän on toteuttanut demokraattisesti ja väkivallattomasti äänestäjiltään saamaansa mandaattia.

Sarkkisen mielestä tilanne on erikoinen. Espanjan kehitys huolettaa häntä, sillä vangittuina on useiden katalaanipoliitikkojen lisäksi baskeja.

–Vaikka olisi mitä mieltä itsehallinnosta, tämä on surullista.

Marjo Oikarinen