Entinen ulkoministeri Tuomioja huolissaan suurvaltapolitiikasta: Toimitaan yksipuolisesti omien tietojen tai väitteiden varassa

Valtioiden välinen monikeskeinen yhteistyö ja sen eri säännöt vaikuttavat unohtuvan yhä useammin, kun suurvallat luovivat kansainvälisellä kentällä. Lauantaiyönä Syyriaan tehty isku on tästä ajattelusuunnasta yksi esimerkki, sanoo Erkki Tuomioja.

Yhdysvallat, Britannia ja Ranska tekivät varhain lauantaina iskun Syyriaan heikentääkseen presidentti Bashar al-Assadin hallinnon kykyä valmistaa kemiallisia aseita. Al-Assadin hallinnon epäillään tehneen iskun kemiallisilla aseilla siviilejä vastaan noin viikko sitten Doumassa.

Siinä missä länsivallat pitävät selvänä Syyrian osallisuutta viime viikolla tapahtuneisiin kaasuiskuihin, Venäjä sanoo iskujen olleen lavastettuja. Venäjän mukaan niitä käytettiin tekosyynä, jotta länsimaat voisivat iskeä Syyriaan.

Puolueettomia todisteita kemiallisesta iskusta tai sen tekijästä ei vielä ole saatu, sillä aseiden kieltojärjestön OPCW:n asiantuntijaryhmä ei päässyt aloittamaan tutkimuksiaan Syyriassa ennen länsivaltojen iskua.

Suomen entinen ulkoministeri, kansanedustaja Erkki Tuomioja (sd.) pitää suurvaltojen toimintaa osoituksena huolestuttavasta politiikan muutoksesta.

–Kaikki näyttävät yhä enemmän toimivan täysin oman päätöksentekonsa perusteella sivuuttaen monikeskisen yhteistyön ja sen eri säännöt. Nyt ei esimerkiksi odotettu, että OPCW olisi ensin tehnyt tutkimuksensa, vaikka Syyrian syyllisyyttä voi todennäköisenä pitääkin. Näytti riittävän se, että iskun toimeenpanijoilla oli omasta mielestään riittävät näkemykset ja tiedot. Sama koskee monia muitakin, se on aika huolestuttavaa, Tuomioja sanoo Lännen Medialle.

Tuomiojan mukaan sotarikosten sekä ihmisoikeuksien loukkauksien ja sopimusrikkomuksien estämiseksi on luotu selkeät yhteiset pelisäännöt, joiden perusteella ensin tutkitaan ja verifioidaan, sitten vasta ryhdytään toimenpiteisiin.

Syyrian tapauksessa näin ei ole toimittu.

–Tällaiset tilanteet näyttävät yleistyvän, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa Donald Trump johtaa maataan erilaisilla tviiteillä. Tietyllä lailla tämä totuuden jälkeinen aika, jossa faktoista ei piitata, on ehkä vähän heijastunut politiikkaankin, Tuomioja pohtii.

Harkittua ja näyttävää peliä

Kun konfliktien ja kansainvälisten kiistojen eri osapuolet toimivat yhteisellä pelikentällä, kaikki noudattavat tiettyjä sääntöjä, vaikka ulkopuolisille niitä ei välttämättä paljasteta.

Tuomiojan mukaan esimerkiksi Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tekemä kohdennettu isku Syyriaan on ollut konfliktin muiden osapuolten tiedossa.

–Yleensä toimitaan sellaisella "need to know" -periaatteella, eli niille kerrotaan, jotka ovat jollakin lailla osallisia tai joilla on jokin välitön intressi. Syyrian tapauksessa Suomelle tai esimerkiksi Ruotsille ei tietenkään etukäteen kerrota.

Tuomiojan mukaan Venäjää ja sen kautta Syyriaa on siis varmasti varoitettu etukäteen tulevasta iskusta. Tästä kertoo myös se, että kuolonuhreista ei ainakaan toistaiseksi ole raportoitu.

–On ihan selvää, että jos iskussa olisi syntynyt esimerkiksi venäläisuhreja, sillä olisi ollut välittömät, paljon suuremmat vaikutukset kuin nyt oli.

–Tämä on harkittua suurvaltojen välistä peliä. Halutaan toimia näyttävällä tavalla, mutta kuitenkin yritetään välttää laajempaa vahinkoa. Sellaista, jossa suurvallat joutuisivat suoraan vastakkain.

Mitä iskulla sitten saavutettiin?

Toistaiseksi ei mitään, jos Tuomiojalta kysyy. Hän on sitä mieltä, että tärkeintä olisi saada sotiminen ja ihmisten kärsimys Syyriassa loppumaan. Mikäli lauantain isku jollain tavoin edistää tätä tavoitetta ja todellista rauhanprosessia, on se Tuomiojan mukaan ollut paikallaan.

–Ei ole muuta mahdollista vaihtoehtoa kuin jonkinlainen neuvottelu, mikä ei tietenkään tuo optimaalista lopputulosta. Kunhan tappaminen saataisiin loppumaan. Tällä hetkellä näyttää kuitenkin siltä, että näköpiirissä ei ole rauhaa.