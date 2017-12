Entä jos olisimmekin kaikki amerikkalaisia? Finalaska olisi voinut olla totta

Lumisade taittoi puita sähkölinjojen päälle – pahimmillaan katkot voivat kestää päiviä

Raskas lumi on taittanut puita sähköjohtojen päälle eri puolilla sisämaata. Tilanne on Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan pahin Pohjois-Karjalan Sähkön alueella, jossa vailla sähköä oli aamulla yli 11 000 asiakasta. Kartalla on kaikkiaan yli 12 000 sähkötöntä asiakasta 34 kunnan ja 5 viiden sähköjakeluyhtiön alueella. Lue lisää