Ensimmäinen EU-vaaliennuste: Vanhoille valtapuolueille tulossa tappio – äärioikeiston kannatus kasvaa

HELSINKI

Kannatuskysely ennakoi Suomessa sdp:stä eurovaalien voittajaa. Sdp saisi neljä paikkaa eli kaksi paikkaa lisää. Keskustan meppien määrä vähenisi kolmesta kahteen ja rkp menettäisi yhden paikkansa. Vihreät kasvattaisi meppien määränsä kahteen.

Ensimmäinen ennuste seuraavan Euroopan parlamentin paikkajaosta on murskaavaa luettavaa Euroopan vanhoille valtapuolueille. Suurinta tappiota vaaleissa ennustetaan sosiaalidemokraateille, S&D -ryhmä menettäisi 51 paikkaa europarlamentissa ja saisi vain 135 meppiä

Euroopan parlamentin suurimman puolueen, Euroopan kansanpuolueen, EPP:n valta on myös hapertumassa. EPP menettäisi ennusteen mukaan 34 paikkaa ja ryhmään jäisi 183 meppiä.

Euroopan parlamentin ja Kantar Publicin tekemä ennuste perustuu olemassa oleviin kannatuskyselyihin ja ennuste päivittyy kahden viikon välein ja toukokuussa kerran viikossa. Euroopan parlamentin vaalit järjestetään 26. toukokuuta.

Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkija Timo Miettinen pitää ensimmäisen kyselyn tulosta merkittävänä muutoksena.

–Euroopan parlamentissa nämä kaksi ryhmää, sosiaalidemokraatit ja EPP ovat perinteisesti olleet suurimmat ja vaikutusvaltaisimmat ja monesti EU-parlamentin yhteistyö on nojannut nimenomaan näiden kahden suurimman ryhmän yhteistyöhön. Kun tähän tulee enemmän pelaajia, niin se muuttaa tilannetta. Kompromisseja ei lähdetä tekemään pelkästään sosiaalidemokraattien ja EPP:n kesken. Myös pienempiä ryhmiä joudutaan ottamaan mukaan. Se ehkä tekee päätöksenteosta vaikeampaa.

EU-vaaliennusteessa näkyvät Miettisen mukaan kansallisten vaalien tulokset.

–Sosiaalidemokraattiset puolueet ovat menettäneet kannatustaan ja laitaoikeiston puolueet ovat nostaneet kannatustaan.

Yhdistääkö äärioikeisto voimansa?

Eurovaalien suureksi voittajaksi näyttäisivät nousevan eurokriittiset ja maahanmuuttovastaiset puolueet. Tosin ECR, Euroopan konservatiivien ja reformistien liitto menettäisi 24 paikkaa, koska brittikonservatiivit jäävät brexitin vuoksi pois. Suomesta perussuomalaiset kuuluvat ECR-ryhmittymään.

Suurin paikkamäärän kasvu on ennusteen mukaan ENF-ryhmässä, koska siihen kuuluvat Italiasta maahanmuuttovastainen Lega ja Viiden tähden liike.

Miettisen mukaan on vielä täysin epäselvää millaiseksi laitaoikeiston poliittinen kartta muodostuu EU-vaalien jälkeen.

–Pystyisivätkö ryhmät löytämään yhteisen sävelen esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä? Se tullaan näkemään vasta eurovaalien jälkeen. Painetta yhdistymiseen laitaoikeiston puolueiden osalta on.

Myös Alden kannatus on nousussa. Sen selittää Miettisen mukaan Saksan liberaalipuolueen paluu Euroopan poliittiselle kartalle.

Ranskan En Marche -liike ei ole ennusteessa mukana.

–Kysymys on kokonaan auki, mihin ryhmään he tulevat sijoittumaan tai perustavatko he uuden ryhmän. Uuteen ryhmään tarvitaan kumppaneita muista EU-maista. Jos uuden ryhmän perustaminen epäonnistuu, Alde-ryhmä saattaisi olla heille luontevin vaihtoehto, Miettinen arvioi.

Suomessa sdp voittaja

Euroopan parlamenttiin valitaan toukokuussa 705 meppiä. Nykyisin europarlamentaarikkoja on 751. Määrä pienenee, kun Britannia lähtee EU:sta. Suomen meppimäärä kasvaa yhdellä eli parlamenttiin valitaan 14 suomalaista meppiä.

Suomessa ennuste menee päinvastaiseen suuntaan kuin yleisesti Euroopassa. Vaalien voittaja olisi sdp, joka tuplaisi paikkamääränsä neljään. Toinen voittaja olisi vihreät, joka saisi kaksi paikkaa. Kokoomus säilyttäisi kolme paikkaa, perussuomalaiset kaksi paikkaa ja vasemmistoliitto yhden. Keskustan paikkamäärä putoaisi kolmesta kahteen ja rkp menettäisi ainoan paikkansa.